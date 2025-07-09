文組生被報考生物！ 分科測驗在即 苗栗某私中集體報錯考科

網友9日在社群平台Threads發文「苗栗某私立高中把學生的考科集體報錯」。（翻攝Threads）

2025/07/09 22:54

〔記者彭健禮／苗栗報導〕114學年大學分科測驗將於11、12日舉行，不料，苗栗縣一所私立高中竟發生將學生考科集體報錯的大烏龍。苗栗縣政府、校方正積極與大考中心、國教署尋求補救方式；縣議員曾玟學也透過民進黨籍立委吳沛憶協助，希望能趕在考前找出解決方案。

有網友9日在社群平台Threads發文「苗栗某私立高中把學生的考科集體報錯，考歷史的文組生全部報考生物，考生物的理組生全部要考歷史，學校還一副息事寧人的樣子」、「讀了三年的書，結果到考前三天才被告知報錯科目」。

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曾玟學8日也接獲相關陳情，經向學校了解，校方坦承行政疏失，拉錯Excel表格，誤用去年分科報名表格，導致23名學生出現考科報錯情況，有的文組生歷史沒報到，卻報了生物科，有的理組生數學甲沒報，卻要考歷史。

曾玟學表示，校方發現狀況當下已先聯絡大考中心承認錯誤，希望能尋求補救機會，但大考中心說依照章程他們無法協助處理；他辦公室也與大考中心聯繫了解情況，並請教文委員會的吳沛憶委員協助此案件，向教育部及大考中心尋求解決方法。希望各單位都能以學生的權益為優先，在不影響學生考試的情況下快速解決問題。

苗栗縣長鍾東錦臉書粉絲專頁小編則在該篇Threads發文下方留言，表示因鍾沒有Threads帳號，他代為回覆，此事經由縣府內部通報機制，縣長已知悉，要求立即處理，由教育處長親往台北相關部會尋求協助，希望能保障考生權益，讓受影響的學生加考相關科目，別讓孩子多年努力白費。

114學年大學分科測驗將於11日、12日舉行。（取自大考中心網站）

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