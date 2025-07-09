首屆白沙屯媽祖繪畫比賽頒獎

苗栗縣政府與白沙屯拱天宮首度合辦的2025白沙屯媽祖繪畫比賽金牌，今（9）日於縣府辦理頒獎表揚。（圖由縣府提供）

2025/07/09 21:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕白沙屯媽祖進香路程，常見停轎加持護佑孩童，青年余偉丞、高中學生李宛璇，將此感人情景，以畫筆展現，雙雙獲得今年苗栗縣政府與白沙屯拱天宮首度合辦的2025白沙屯媽祖繪畫比賽金牌，今（9）日由縣府頒獎表揚。

白沙屯媽祖進香活動去年突破18萬人，今年更逼近33萬人，成為台灣最具代表性的宗教文化盛事。縣府勞工及青年發展處鼓勵青年參與公共事務並關心家鄉文化，與拱天宮合辦2025白沙屯媽祖繪畫比賽，分高中職組及青年組，共吸引252人參賽，各組選出金獎1名、銀獎2名、銅獎3名及佳作、入選各10名。

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高中組金獎為李宛璇，銀獎邱韋慈、盧柏霖，銅獎李翊誠、王信鈞、陳宥齊；青年組金獎余偉丞，銀獎陳怡禎、陳沛晴，銅獎江翊廷、蔡佳茹、陳柏安。兩位金獎得主作品皆描繪媽祖疼惜孩童、母親抱子祈求及鑽轎腳的動人場景，展現母愛與媽祖慈悲。

縣長鍾東錦表示，活動結合宗教與藝術，青年創作令人驚艷，希望明年有更多人參與，在拱天宮庇佑下，苗栗鄉親平安喜樂。拱天宮秘書林幸福也說，今年媽祖進香創下人數新高、行經5縣市，比賽作品透過粉紅超跑、橘色帽的香燈腳、黃色轎班等元素呈現信眾的熱情與生命力，每幅皆令人感動。

縣府提供金獎獎金2萬元、銀獎獎金1萬元、銅獎獎金8000元；拱天宮則贈予金獎迷你版媽祖粉紅超跑神轎、銀獎白沙屯媽祖聖像，參賽者皆贈車掛飾品作為紀念。

高中組金獎得主李宛璇、青年組金獎余偉丞，作品皆描繪媽祖疼惜孩童、母親抱子祈求及鑽轎腳的動人場景，展現母愛與媽祖慈悲。（圖由縣府提供）

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