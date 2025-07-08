苗縣府徵月薪制特教學生助理22人 表現佳可逐級晉升

苗栗縣政府徵月薪制特教學生助理22人，加強特教生照顧。圖為苗縣府第一辦公大樓外觀。（記者張勳騰攝）

2025/07/08 14:07

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府積極向中央積極爭取資源，在113至114學年度獲核定22名月薪制特教學生助理人員，不僅有穩定的薪資依據，更設計了晉薪制度，表現佳者可逐晉升，薪資最高達3萬7800元，讓辛苦付出的特教學生助理人員，獲得應有的肯定與保障。

苗縣府教育處指出，為照顧特殊教育學生，並穩定支持他們學習的人力資源，教育部國教署自113學年度起推動「提升高級中等以下學校及幼兒園特教學生助理員服務品質計畫」，縣府也積極向中央爭取，獲核定22名月薪制特教學生助理人員。

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教育處表示，這項制度不僅讓特教學生助理人員有穩定的薪資依據，更設計了晉薪制度，從第1級的月薪3萬1725元起，最高可至第10級3萬7800元。只要工作表現優異，經考核符合標準，即可逐級晉升。此外，也依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」支給年終工作獎金，讓工作有保障。

苗縣府教育處指出，特教學生在學習與生活上需仰賴助理人員的支持，為讓孩子們在學校中獲得穩定而有品質的照顧，縣府積極爭取中央資源，並持續精進特教人力制度，盼藉由月薪制的穩定制度，降低人員流動，也鼓勵有熱忱、有愛心的民眾投入特教助理人員工作行列。 相關甄選訊息可上苗栗縣特殊教育網。

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