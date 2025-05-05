苗縣南庄桐花音樂節母親節假期登場 賞桐、寫詩、旅拍度佳節

苗栗縣南庄桐花音樂節，將結合音樂舞台、文藝創作、桐花旅拍及美食走讀，邀請大家帶著媽媽來遶山花。（南庄鄉公所提供）

2025/05/05 17:02

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣南庄桐花音樂節，10、11日母親節假期將在南庄遊客中心戶外廣場登場，安排「桐花樹下三行詩友會」與「桐花超跑旅拍會」、「走讀南庄桐花小旅行」，公所今（5）日召開記者會行銷，邀請民眾帶著媽媽一起來創作詩字、手抄紙、拍美照、賞桐花，一起留下母親節最詩意與美好的記憶。

南庄鄉公所指出，2天的「南庄桐花音樂節活動，以「樂山、雅樂、同樂」為主題，走讀南庄桐花小旅行將由導覽人員引領民眾參觀康濟吊橋下的桐花秘境、十三間老街、小農廣場、乞食寮、東村宿舍、百年郵局、永昌宮、南庄老街等，體驗南庄慢城的美食與人文風情。

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「桐花樹下三行詩友會」則邀請詩人邱一帆、書法大師江雲金、南江休閒農業區發展協會，提供筆墨、手抄紙，邀請民眾現場創作，書寫對母親的感謝。桐花卡片樹下、手抄桐花紙，將孝心與花香一起收藏。

另一項人氣活動「桐花超跑旅拍會」，將邀請南庄在地青年擔任旅拍模特兒與跑車、桐花裝飾，共同演繹時尚氛圍。更開放親子檔、母女檔報名體驗拍攝互動區，打造「媽媽也能當女主角」。

南庄鄉長羅春蓮表示，桐花季正是親情與自然交織的季節，期望透過詩與影像的結合，不僅讓南庄慢城更有溫度，也讓民眾與媽媽留下永恆的回憶。

苗栗縣南庄桐花音樂節，將於10、11日母親節假期在南庄遊客中心戶外廣場登場。（南庄鄉公所提供）

苗栗縣南庄桐花音樂節，將於10、11日母親節假期在南庄遊客中心戶外廣場登場，今天召開記者會行銷，邀請民眾一起來共襄盛舉。（南庄鄉公所提供）

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