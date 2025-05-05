志工宣傳車遭砸 苗栗罷團：不會因暴力事件而退縮

英國女台僑「阿美」的車輛被砸。（苗栗國罷免立委連線提供）

2025/05/05 16:58

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公民團體「苗栗國罷免立委連線」推動罷免苗栗第一選區泛藍無黨籍立委陳超明、第二選區國民黨籍立委邱鎮軍，罷團志工宣傳車今（5）日上午在苑裡鎮被砸車，幸好未造成人員受傷，警方已逮捕嫌疑人39歲邱姓男子帶回警局偵訊，依違反公職人員選舉罷免法、刑法恐嚇及毀損等罪嫌送辦。

對此，罷團苗一領銜人Ami表示，團隊譴責這起暴力事件，而此事也證明了對方心虛，害怕人民的覺醒，但她強調對方破壞了車子，但破壞不了人民的決心，也改變不了想要苗栗鄉親想要維護苗栗民主的決心，呼籲苗栗鄉親趕快站出來連署，讓苗栗成為民主聖地，團隊也不會因暴力事件而退縮，會堅決捍衛台灣的民主與自由。

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苗栗罷團一名志工的宣傳車，停放在苑裡鎮信義路與新興路口旁，於今天上午10點25分許，遭一名騎機車的男性持棍棒砸車後離去，造成宣傳車車窗後擋風玻璃及車窗破裂。

警方獲報循線於一個小時內將嫌疑人邱男逮捕到案，但邱男在分局內大吼大叫，不配合偵訊，對於警方詢問動機，邱男也答非所問。初步了解，邱男無業與母親同住，精神狀態不穩定，有時情緒激動，會在住家附近大吼大叫；警訊後依違反公職人員選舉罷免法、刑法恐嚇及毀損等罪嫌，將他移送苗栗地檢署偵辦。

遭砸宣傳車的車主為英國女台僑「阿美」，她對於車輛被砸感到驚恐與生氣。她說，台灣立法院毀憲亂政、亂刪預算，對台灣的未來感到非常憂心，所以這次回台參與大罷免行動，也希望苗栗鄉親勇敢站出來簽署連署。

罷團苗一領銜人Ami（左）與志工英國台僑「阿美」（右）出面譴責暴力。（苗栗國罷免立委連線提供）

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