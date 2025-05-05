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    頭份四月八迎媽祖 國中小學生扮爐主展創意供桌

    頭份市12所國小及4所國中學生發揮創意，用創意呈現迎媽祖的「五牲供品」，創新並傳承四月八信仰文化傳統。 （圖由頭份市公所提供）

    頭份市12所國小及4所國中學生發揮創意，用創意呈現迎媽祖的「五牲供品」，創新並傳承四月八信仰文化傳統。 （圖由頭份市公所提供）

    2025/05/05 16:40

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕2025頭份四月八澎湃慶城藝系列活動，青年爐主創意供桌大賽今（5）日上午在頭份六合綜合運動場盛大展開，頭份市12所國小及4所國中學生發揮創意，用創意呈現迎媽祖的「五牲供品」，創新並傳承四月八信仰文化傳統。

    頭份市公所表示，頭份發展進步快速，四月八傳統節慶氣氛不如早年熱絡，迎媽祖遶境的習俗近2年因恢復媽祖徒步遶境，重新喚起老輩記憶，市公所設計「校園青年爐主創意供桌比賽」，希望從國小開始扎根，結合鄉土教學，要讓在地學裡認識四月八的文化傳統。

    參賽的16校師生，一早就在在頭份六合綜合運動場準備，因媽祖是天上聖母，所以用五牲大禮來迎接。而五牲強調要有三牲要有兩隻腳的像是雞、四隻腳的豬肉、水裡游的魷魚，再加上豆干、雞蛋等搭配，學生們不會料理，採用餅乾零食或美術創意呈現，也顯得誠意十足。

    經過大會評審評分，國小組金質獎由永貞國小奪下，銀質獎則是斗煥國小、信德國小，銅質獎則是僑善國小、信義國小、六合國小，文化傳承獎為新興國小、蟠桃國小、媽祖精神獎為后庄國小、頭份國小，最具創意將為尖山國小、建國國小。國中組金質獎由則是由頭份國中拿下，文化傳承獎為建國國中慈輝分校、媽祖精神獎為興華高中國中部、最具創意將為文英國中。

    頭份市12所國小及4所國中學生發揮創意，用創意呈現迎媽祖的「五牲供品」，創新並傳承四月八信仰文化傳統。 （圖由頭份市公所提供）

    頭份市12所國小及4所國中學生發揮創意，用創意呈現迎媽祖的「五牲供品」，創新並傳承四月八信仰文化傳統。 （圖由頭份市公所提供）

    頭份市12所國小及4所國中學生發揮創意，用創意呈現迎媽祖的「五牲供品」，創新並傳承四月八信仰文化傳統。 （圖由頭份市公所提供）

    頭份市12所國小及4所國中學生發揮創意，用創意呈現迎媽祖的「五牲供品」，創新並傳承四月八信仰文化傳統。 （圖由頭份市公所提供）

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