為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　苗栗縣

    苗警打詐 搗破租車行做車手取款兼販毒外送

    苗栗一家租車行涉嫌與詐騙集團勾結，將租賃車輛提供詐團車手取款使用，並涉嫌經營販賣毒品外送，被警方搗破，拘捕7人依組織犯罪、毒品等罪嫌送辦。（圖由警方提供）

    苗栗一家租車行涉嫌與詐騙集團勾結，將租賃車輛提供詐團車手取款使用，並涉嫌經營販賣毒品外送，被警方搗破，拘捕7人依組織犯罪、毒品等罪嫌送辦。（圖由警方提供）

    2025/05/05 08:54

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗一家租車行涉嫌與詐騙集團勾結，將租賃車輛提供詐團車手取款使用，並涉嫌經營販賣毒品外送，被警方搗破，拘捕7人依組織犯罪、毒品等罪嫌送辦，其中28歲莊姓、37歲陳姓、22 歲陳姓3男經檢方聲押獲准，被羈押禁見。

    苗栗警分局今（5）日表示，警分局在溯源偵辦一起虛擬貨幣詐欺案時，得知擔任詐騙集團車手的20歲郭姓男子等人，以苗栗市一家租車行據點，經報請苗栗地方檢察署檢察官彭郁清指揮，並與苗栗縣警察局、彰化縣警察局刑警大隊組專案小組追查。

    專案小組於偵查期間，發現租車行負責人莊男與詐團勾結，擔任車手頭，將租賃車輛提供郭男等車手取款使用，另發現租車行還涉嫌從事販賣毒品外送。

    專案小組蒐集事證明確，於4月24日持苗栗地方法院核發之搜票，前往租車行搜索，當場現場查扣第三級毒品咖啡包90餘包、毒品封口機、點鈔機、智慧型手機多支及犯罪所得2萬餘元等證物，並將莊男等7人拘捕到案。

    警訊後，訊後依組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、加重詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，其中莊、鄭、陳等3人經檢方複訊後向苗栗地院聲請羈押禁見獲准。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方當場現場查扣第三級毒品咖啡包90餘包。（圖由警方提供）

    警方當場現場查扣第三級毒品咖啡包90餘包。（圖由警方提供）

    當場現場查扣第三級毒品咖啡包90餘包、毒品封口機、點鈔機、智慧型手機多支及犯罪所得2萬餘元等證物。（圖由警方提供）

    當場現場查扣第三級毒品咖啡包90餘包、毒品封口機、點鈔機、智慧型手機多支及犯罪所得2萬餘元等證物。（圖由警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    苗栗縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播