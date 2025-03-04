聚集飆車被發現拒檢 警圍捕逮少年開10張單共罰32400元

未成年少年聚集飆車競速被發現拒檢，警圍捕逮人開10張罰單。（警方提供）

2025/03/04 17:04

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣一名未成年少年3日凌晨與大批機車騎士聚集在苗栗縣後龍鎮一處超商前，民眾發現後通報警方可能要聚集飆車。轄區竹南警方獲報後出動快打部隊前往，但機車騎士已經紛紛離開。之後警方持續巡邏，發現一名就讀高中的未成年少年用報紙遮蔽車牌機車車牌，一路狂飆，最後被警方圍捕，7項違規共被開罰10張罰單共32400元罰鍰，並被移送少年法庭。

竹南警方今天說明案情，警方指出，3日凌晨2點多在後龍鎮豐路與土乞仔路口發現一輛遮蔽車牌機車，之後上前攔停，但機車騎士拒檢並且加速逃逸，沿途多次蛇行、闖紅燈、危險駕駛。

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竹南警方表示，當時立刻尾隨該輛機車，請求支援擴大攔截，最終於造豐路與新港二路口成功攔停機車，結果機車騎士竟是一名未成年高中生。而該違規高中生稱，朋友相約騎車競速，便與另位少年借車一同前往，到場後卻未發現其他人，打算騎車離開返家，途中遇到警方攔查，因無照且遮蔽車牌擔心受罰，便加速逃逸。

竹南警方最後依汽車不依規定使用燈光、機車所有人允許未領有駕照者駕駛其機車、未滿18歲之人駕駛機車或小型車、汽車駕駛人未依規定使用方向燈、不依規定駛入來車道、行經設有閃光紅燈號誌之交叉路口不依規定停讓闖紅燈、以危險方式在道路上駕車等違規事項開罰32400元。

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