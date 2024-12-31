農水署4460萬元改善造橋龍昇湖步道護岸 2期稻作耕作前完工

多年來，龍昇湖環湖步道是造橋鄉南瓜節的南瓜隧道搭設點。 （資料照）

2024/12/31 20:27

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉龍昇湖，為當地重要農田灌溉蓄水設施，其環湖步道山光水色，多年來也是造橋鄉南瓜節的南瓜隧道搭設點。但受經年累月沖刷，步道護岸地基掏空，有安全之虞，縣議員陳光軒透過前立委湯蕙禎、立委沈發惠接力爭取，獲農田水利署核定4460萬元進行改善，於近日開工，預計在明年二期稻作耕作前完工。

造橋鄉龍昇湖，舊名「大潭」，因位於龍昇村更名「龍昇湖」，昔日為道卡斯族祖先居住地，為其祖靈湖。龍昇湖占地約11公頃，水域遼闊，青翠山巒圍繞，景色宜人，經公部門推動觀光休憩，設有環湖步道全長2.6公里，沿湖畔而行，綠樹夾道，可欣賞湖面波光粼粼、水鳥飛舞。多年來，龍昇湖環湖步道也是造橋鄉南瓜節的南瓜隧道搭設點。

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不過，社區發展協會理事長陳清鑫發現受經年累月沖刷，步道護岸地基掏空，有安全之虞，去年底向陳光軒反映；經陳光軒先後透過前、後兩位立委湯蕙禎、沈發惠接力爭取，獲農水署核定4460萬元改善。

農水署苗栗管理處表示，龍昇湖是當地重要的農田灌溉蓄水設施，工程已於12月27日開工，預計在明年二期稻作耕作前完工，除了步道護岸的修繕，此次工程也將一併進行清淤，達36萬噸的蓄水目標。

縣議員陳光軒指出，龍昇湖環湖步道護岸地基掏空。（圖由陳光軒提供）

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