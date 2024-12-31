為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　苗栗縣

    農水署4460萬元改善造橋龍昇湖步道護岸 2期稻作耕作前完工

    多年來，龍昇湖環湖步道是造橋鄉南瓜節的南瓜隧道搭設點。 （資料照）

    多年來，龍昇湖環湖步道是造橋鄉南瓜節的南瓜隧道搭設點。 （資料照）

    2024/12/31 20:27

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉龍昇湖，為當地重要農田灌溉蓄水設施，其環湖步道山光水色，多年來也是造橋鄉南瓜節的南瓜隧道搭設點。但受經年累月沖刷，步道護岸地基掏空，有安全之虞，縣議員陳光軒透過前立委湯蕙禎、立委沈發惠接力爭取，獲農田水利署核定4460萬元進行改善，於近日開工，預計在明年二期稻作耕作前完工。

    造橋鄉龍昇湖，舊名「大潭」，因位於龍昇村更名「龍昇湖」，昔日為道卡斯族祖先居住地，為其祖靈湖。龍昇湖占地約11公頃，水域遼闊，青翠山巒圍繞，景色宜人，經公部門推動觀光休憩，設有環湖步道全長2.6公里，沿湖畔而行，綠樹夾道，可欣賞湖面波光粼粼、水鳥飛舞。多年來，龍昇湖環湖步道也是造橋鄉南瓜節的南瓜隧道搭設點。

    不過，社區發展協會理事長陳清鑫發現受經年累月沖刷，步道護岸地基掏空，有安全之虞，去年底向陳光軒反映；經陳光軒先後透過前、後兩位立委湯蕙禎、沈發惠接力爭取，獲農水署核定4460萬元改善。

    農水署苗栗管理處表示，龍昇湖是當地重要的農田灌溉蓄水設施，工程已於12月27日開工，預計在明年二期稻作耕作前完工，除了步道護岸的修繕，此次工程也將一併進行清淤，達36萬噸的蓄水目標。

    縣議員陳光軒指出，龍昇湖環湖步道護岸地基掏空。（圖由陳光軒提供）

    縣議員陳光軒指出，龍昇湖環湖步道護岸地基掏空。（圖由陳光軒提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    苗栗縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播