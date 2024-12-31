2男製造+網售「喪屍煙彈」 苗檢起訴求重刑

賴姓、曾姓2男子涉嫌製造並透過網路販售俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯類三級毒品，苗栗地方檢察署偵結，依違反毒品危害防制條例提起公訴，並建請法院從重量刑。（資料照）

2024/12/31 18:15

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣賴姓、曾姓2男子涉嫌製造並透過網路販售俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯類三級毒品，被檢警查獲，共扣得依托咪酯原料6罐（毛重515.5公克）及製造完成之依托咪酯電子煙彈84顆（毛重571.5公克）等，苗栗地方檢察署偵結，依違反毒品危害防制條例提起公訴，並建請法院從重量刑。

嘉義縣布袋警分局掌握情資，苗栗縣賴姓、曾姓2男子涉嫌製造及透過網路販售含依托咪酯成分之電子煙彈，報請苗栗地方檢察署指揮偵辦。經檢察官蕭慶賢指揮偵查，發現2男於今年8月間，透過網路販售含依托咪酯類煙彈予不特定人，又於9月間，掌握2人在苗栗縣銅鑼鄉住處，製造含依托咪酯成分之電子煙彈，意圖販售予不特定人。

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經檢警搜索票前往賴、曾2人住處執行搜索，扣得依托咪酯原料6罐（毛重515.5公克）、電子菸精油添加劑19瓶、空菸彈殼15包、煙彈底座8包、煙彈密封環3包、及製造完成之依托咪酯電子煙彈84顆（毛重571.5公克）、電子菸主機3支等物；檢察官偵查後，認事證明確，依違反毒品危害防制條例將2人提起公訴，並建請法院從重量刑。

依托咪酯類毒品施用後很快達到酥麻放鬆快感，使施用者無法思考、昏迷、意識不清、無法控制身體、身體顫抖宛如殭屍，坊間多稱「喪屍煙彈」，國內今年以來已發生多起施用依托咪酯類毒品駕車造成重大傷亡事故案例。

苗栗地檢署表示，因此，行政院業於今年11月27日公告再將依托咪酯類毒品提昇為第二級毒品，行為人自該日起所為之製造、運輸、販賣依托咪酯等犯行，依毒品危害防制條例第4條第2項，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，並得併科1500萬元以下罰金。並強調，將持續與調查、警察、海巡、憲兵、關務等緝毒系統密切合作，嚴查速辦並從重求刑，以保護國人健康與生命安全。

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