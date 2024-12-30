苗縣民進黨部義剪 老寶貝容光煥發迎新春

民進黨苗栗縣黨部、立法委員沈發惠苗栗辦公室聯合發起關懷老寶貝義剪活動，邀請髮型設計師於今（30）日上午到頭份市宏光護理之家，替長輩修整頭髮。（圖由民進黨苗栗縣黨部提供）

2024/12/30 17:23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕歲末年終之際，民主進步黨苗栗縣黨部、立委沈發惠苗栗辦公室聯合發起關懷老寶貝義剪活動，邀請來自竹北市、頭份市朱芳誼、翁秀玲、彭楷婷、林昱瑄等4名髮型設計師於今（30）日上午到頭份市宏光護理之家，替長輩修整頭髮，讓長輩們容光煥發迎新春。

宏光護理之家成立於2007年，是一所日間照顧機構，同時收留臥床長輩，目前共約50人，今天有約30名長輩接受服務，有的長輩表示已經許久沒有進理髮廳，剪完髮後，十分滿意，對著鏡子詢問照服員，「好不好看？」

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設計師們見長輩個個神采飛揚，表示非常高興能夠參與這個有意義的活動，也承諾未來願意持續支持這個活動。護理師吳聆菱也代表院方致贈感謝狀給髮型設計師，活動在感恩、溫馨氣氛中圓滿結束。

民進黨苗栗縣黨部主委陳詩弦感謝設計師們撥出時間來服務長輩，也藉此活動讓老人家感受到社會關懷的溫暖，開心迎接新年的到來。

不過，陳詩弦也表示，原本未來中央政府的長照政策，會讓台灣的老年社會福利更加完善，但因立法院國民黨、民眾黨兩黨強推的地方財政劃分法，相關經費在沒有經過縝密討論規畫下就強勢通過，將來勢必造成社福經費排擠。

民進黨苗栗縣黨部、立法委員沈發惠苗栗辦公室聯合發起關懷老寶貝義剪活動，邀請來自竹北市、頭份市朱芳誼、翁秀玲、彭楷婷、林昱瑄等4名髮型設計師到頭份市宏光護理之家，替長輩修整頭髮，院方頒狀感謝。（圖由民進黨苗栗縣黨部提供）

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