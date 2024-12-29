登雪山帳篷漏水、山友雨夜險失溫 雪管處要求協作廠商說明改善

雪霸國家公園「三六九山莊」山屋重建中，雪霸國家公園管理處先設臨時營地供山友住宿需求。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

2024/12/29 10:58

〔記者彭健禮／苗栗報導〕雪霸國家公園「三六九山莊」山屋重建中，雪霸國家公園管理處先設臨時營地供山友住宿需求。有山友在臉書登山社群「肉腳登山隊」發文，指23日夜宿雪山三六九山莊營地時，租用的高山帳篷竟然嚴重漏水，在攝氏0度以下的低溫中險些失溫。

山友在臉書登山社群「肉腳登山隊」發文，指「12/23日晚間夜宿雪山369營地，這夜風雨交加，溫度應該是0度以下吧，帳篷外面下大雨裡面小雨，內外雙濕，聽著別的帳篷哀嚎這屋頂漏水了，業者你不知道高山裡，這是我們最後的稻草，看著煮食的協作無奈說著，公司就給我們這樣子的說，雖然花錢不是大爺，但最低限度至少不要漏水吧」。

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對此，雪管處處長林文和表示，有關山友反映三六九山莊營地租賃帳篷漏水的問題，經查為山友與協作廠商之間的私人租賃商業行為，雪管處基於督導立場，已要求協作廠商與山友進行說明及後續賠償問題，另，雪管處已發函協作廠商向處方說明並進行討論後續改善事宜。

協作廠商則說，因帳篷是山友自行搭設，懷疑是該名山友帳篷沒有搭設好才導致漏水，不過也已退費給當事人。

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