推動大矽谷計劃與高鐵苗栗站產業專用區，苗縣府邀廠商座談交流。（記者蔡政珉攝）

2024/12/23 18:59

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣提列頭份、竹南及後龍3處土地爭取納入中央推行的桃竹苗大矽谷計畫，已經獲得核定；加上目前既有的高鐵苗栗站產業專用區，苗栗縣政府今天下午邀請廠商座談，針對大矽谷計劃未來發展性、高鐵產專區用地等，與產業界交流，了解產業界需求。

苗栗縣長鍾東錦表示，「桃竹苗大矽谷推動方案」旨在整合苗栗、新竹及桃園三地科技資源，打造全台最具規模的科技產業聚落。縣府已盤點土地並獲核准，作為計畫核心發展區域，吸引高科技產業進駐，並進一步串聯桃竹苗的經濟資源。

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產業界則關切，苗栗縣大矽谷計劃產業用地進度何時能完成？以及是否會與新竹縣市園區形成競合關係。苗縣府工商發展處則說，詳細表列將再提供給業界；至於高鐵產專區部分，產業界建議將不能做的部分明文條列。

苗栗縣政府工商發展處簡報指出，未來產業規劃方向包括營運生產基地、竹南科學園區核心產業及上下游產業鏈；配合產業發展政策強化生活、商業消費服務、經核准入區園區事業廠房、研究設施、創育中心、報關服務、其他相關設施。

苗縣府表示，大矽谷計劃可提供製造業、批發業、倉儲業、資訊及通訊傳播業、企業管理機構、顧問服務業、住宿及餐飲業、金融及保險業、運輸業、郵政及快遞業、專業/科學及技術服務業、連鎖便利商店、其他經核准行業等進駐。

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