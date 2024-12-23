為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　苗栗縣

    推動大矽谷計劃與高鐵苗栗站產業專用區 苗縣府邀廠商座談交流

    推動大矽谷計劃與高鐵苗栗站產業專用區，苗縣府邀廠商座談交流。（記者蔡政珉攝）

    推動大矽谷計劃與高鐵苗栗站產業專用區，苗縣府邀廠商座談交流。（記者蔡政珉攝）

    2024/12/23 18:59

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣提列頭份、竹南及後龍3處土地爭取納入中央推行的桃竹苗大矽谷計畫，已經獲得核定；加上目前既有的高鐵苗栗站產業專用區，苗栗縣政府今天下午邀請廠商座談，針對大矽谷計劃未來發展性、高鐵產專區用地等，與產業界交流，了解產業界需求。

    苗栗縣長鍾東錦表示，「桃竹苗大矽谷推動方案」旨在整合苗栗、新竹及桃園三地科技資源，打造全台最具規模的科技產業聚落。縣府已盤點土地並獲核准，作為計畫核心發展區域，吸引高科技產業進駐，並進一步串聯桃竹苗的經濟資源。

    產業界則關切，苗栗縣大矽谷計劃產業用地進度何時能完成？以及是否會與新竹縣市園區形成競合關係。苗縣府工商發展處則說，詳細表列將再提供給業界；至於高鐵產專區部分，產業界建議將不能做的部分明文條列。

    苗栗縣政府工商發展處簡報指出，未來產業規劃方向包括營運生產基地、竹南科學園區核心產業及上下游產業鏈；配合產業發展政策強化生活、商業消費服務、經核准入區園區事業廠房、研究設施、創育中心、報關服務、其他相關設施。

    苗縣府表示，大矽谷計劃可提供製造業、批發業、倉儲業、資訊及通訊傳播業、企業管理機構、顧問服務業、住宿及餐飲業、金融及保險業、運輸業、郵政及快遞業、專業/科學及技術服務業、連鎖便利商店、其他經核准行業等進駐。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    苗栗縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播