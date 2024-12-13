賓士權利車買賣糾紛 台中買方亮槍恐嚇桃園賣方

警方在李男車上查獲一把瓦斯空氣手槍。（圖由警方提供）

2024/12/13 16:41

〔記者彭健禮／苗栗報導〕桃園市楊姓男子賣一輛賓士權利車給台中市李姓男子，發生買賣糾紛；楊男佯裝別人約出李男在苗栗縣三義木雕博物館停車場欲碰面協商，不料，李男發現是楊男，隨即亮出一把手槍警告後離去。楊男報警，苗栗警方循線於國道一號將楊男查獲，並起出一把瓦斯空氣手槍。全案訊後依恐嚇罪嫌及違反社會秩序維護法，將楊男送辦。

苗栗警分局今（13）日表示，警分局於10日下午3點許，接獲楊男報案稱，於三義鄉木雕博物館前停車場遭李男亮槍恐嚇，立即調派優勢警力前往查處，員警趕抵現場時，雙方當事人分別已駕車沿國道一號三義交流道南下離開，苗栗警方隨即通報國道公路警察局協助攔查，並於下午4點許在泰安休息站前路肩攔獲涉嫌亮槍恐嚇的李男。

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警方調查，李男於日前向楊男收購一輛賓士權利車，但楊男事後認為賣得太便宜，雙方於此車輛交易出現糾紛。後因楊男聯繫不上李男，遂佯裝別人約出李男在苗栗縣三義木雕博物館停車場碰面；李男依約前往，發現是楊男，不滿被騙，隨即亮出該把瓦斯空氣手槍恐嚇後離去。楊男則驅車尾隨並報警處理。

苗栗警分局呼籲，遇有紛爭應循求正當管道協調解決，對於任何形式的暴力行為，警方將嚴正執法從重究辦。

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