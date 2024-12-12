獲4000萬補助！苗栗竹南光復路將永久分流車輛、設人行空間

竹南光復路獲4000萬補助將永久分流車輛、設人行空間。（陳光軒提供）

2024/12/12 18:36

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮光復路行經龍山路至環市路一段銜接處各設有一處地下道，不過早期地下道建置未設計行人空間，加上如今YouBike使用者多，機車與單車、行人擠在一起，行人必須走在機車道旁隆起小空間，且附近學校多，行人與單車族安全備受威脅。目前竹南鎮估所爭取國土計畫署約4000萬經費，將永久分流車輛、設人行空間。

竹南鎮公所建設課表示，目前已獲得中央核定補助經費，將針對細部計畫再做調整。主要為取消汽車專用道，改為汽、機車混合車道；目前的機車道則改為單車與行人專用道。

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竹南鎮公所將計畫送至中央後，目前委員審議後，提出意見建議將標現行人行道改為實體分隔人行道，若有行人穿越需求建議設置可跨式路緣石。

另外，委員也建議人行道淨寬達1.5公尺以上，並且請竹鎮公所考慮電桿下地的需求與可能性。

之前苗栗縣議員葉忠倫與陳光軒接獲居民反映，指出相關問題。葉忠倫表示，由於附近光復路與龍山路銜接處地下道有照南國小、君毅中學等學校，不少學生行經地下道，安全受到威脅。且目前竹南YouBike使用者多，居民也反映機車道常發生機車與單車事故，希望分流以便徹底解決。

陳光軒則認為，許多鄉親通過地下道時，出現和機（慢）車道爭道而行，險象環生；建議南北兩個地下道的快車道改為混合車道，機慢車道應修該成為行人、自行車專用道來改善。

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