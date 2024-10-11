逢甲、聯大2人苗栗撞電桿亡！前議員：近20年21死「不少都撞這支」

2名大學生共騎乘機車撞擊路邊電桿雙亡，地方盼改善。（圖由民眾提供）

2024/10/11 19:19

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台13線苗栗縣三義鄉雙湖村路段，今（11）日凌晨發生2名大學生共騎乘機車撞擊電桿雙亡的憾事。此路段為三義鄉、銅鑼鄉交界的偏郊路段，蜿蜒多彎，為雙向各一車道，加上路幅起伏；地方表示，近20年來該路段已有21人車禍喪命，是危險路段，盼能改善。對此，公路局苗栗工務段表示，短期部分，會就事故原因與相關單位現勘評估改善，長期部分也已規劃朝拓寬辦理。

2名大學生車禍事故地點為台13線北向45.3公里處的三義鄉雙湖村彎道路段，該路段速限50公里。轄區苗栗警分局指出，該路段往北到銅鑼鄉，為雙向各一車道的偏郊路段，蜿蜒多彎，尤其事故地點附近北向路段為緩下坡，易致車速提升，加上該路段路燈少，於夜間昏暗情況下，車速過快就易肇生車禍。

前縣議員、現擔任縣長鍾東錦三義鄉執行秘書的韓茂賢也指出，台13線44公里至46公里，也就是三義鄉雙湖村接連銅鑼鄉樟樹村的2鄉交界路段多彎，且路幅不足、道路落差大，一旦車速過快，就容易發生事故，據他統計，他擔任縣議員任內14年已造成17人死亡，近年來也有2死，如今又添2名大學生，累計已有21人命喪此路段，且「不少都是撞擊這一支電桿」。

「人命關天！」韓茂賢說，他任議員期間就多次反映此問題，會持續透過縣府向公路局反映，也盼公路局能儘速改善。

公路局苗栗工務段長黃陳全表示，2名大學生事故原因有待警方查明，工務段會與警方、苗栗道安委員會及地方等相關單位現勘評估改善方式。長期部分，工務段已著手規劃辦理台13線銅鑼鄉樟樹陸橋到三義交流道（42.5公里到50公里）拓寬為雙向各二車道，目前已啟動設計工作。

前縣議員韓茂賢指出，台13線三義鄉雙湖村接連銅鑼鄉樟樹村的2鄉交界路段，近20年釀21死，且不少都是撞擊2大學生所撞擊的電桿（右2）。（圖由民眾提供）

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