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    首頁　>　苗栗縣

    大一生騎車載高中同學撞電桿雙亡 家長悲痛：昨晚才送兒子到校

    機車撞擊電桿後嚴重毀損變形、幾乎解體。（民眾提供）

    機車撞擊電桿後嚴重毀損變形、幾乎解體。（民眾提供）

    2024/10/11 18:38

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    逢甲、聯大2人苗栗撞電桿亡！前議員：近20年21死「不少都撞這支」

    首次上稿 17:40
    更新時間 18:38

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕台13線苗栗縣三義鄉雙湖村路段今（11）日凌晨發生2名大學生共乘機車撞擊電桿雙亡憾事，檢警下午相驗，排除事故機車與他車發生碰撞，研判因天色昏暗、行車視線不佳，過彎車速過快而自撞電桿。

    檢警下午相驗，騎士管男頭部重創為致命傷，乘客張男則是胸腹部鈍挫傷，嚴重內出血致器官衰竭。管男的家長悲痛向檢警說，昨晚雙十節收假才開車送兒子到校（逢甲大學），兒子沒有告訴他們要載同學回苗栗，凌晨就接獲警方通知噩耗。

    苗栗縣政府消防局今天凌晨0點7分左右接獲報案，台13線三義鄉雙湖村雙草湖路段發生車禍，有2名傷者，派遣銅鑼、三義消防分隊救護。救護人員到場，現場為一輛機車撞擊路邊電桿，嚴重毀損變形、幾乎解體，騎士、乘客則被拋飛於路邊草叢，送醫急救都傷重不治。

    警方調查，死者騎士是18歲管男，就讀逢甲大學工業工程與系統管理學系一年級，死者乘客是18歲張男，就讀聯合大學建築學系一年級。現場另有一名18歲機車騎士鄭姓男子，就讀逢甲大學材料科學與工程學系一年級。

    鄭男向警方說，他與管姓、張姓男子是高中同學；昨晚3人分乘2輛機車從台中出發，要送張男回苗栗租屋宿舍。管男騎車載張男，他獨自騎；管、張2人騎在前頭，他沒有看到2人車禍發生經過，行抵事故現場的彎道處時，發現管男的機車已撞上路邊電桿，當時周邊沒有其他車輛。

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