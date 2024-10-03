山陀兒襲台苗栗縣累計980戶停電 搶修陸續復電

台灣電力公司苗栗區營業處統計，受颱風影響，苗栗全縣累計停電戶數為980戶，經派員搶修，陸續恢復供電。（台電苗栗區營業處提供）

2024/10/03 18:10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕山陀兒颱風今（3）日中午12點40分登陸高雄小港，苗栗縣午後風力轉強，台灣電力公司苗栗區營業處統計截至下午3點，全縣累計停電戶數980戶，主要在苑裡鎮、後龍鎮及銅鑼鄉等山區鄉鎮，派員搶修陸續恢復供電。

台電苗栗區營業處說，備戰山陀兒颱風，苗栗區營業處除詳細盤點人員、車機具數量及各階段動用人力外，也加強巡視線路，修剪樹竹及備妥人力機具戒備待命。

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台電苗栗區處統計，截至今天下午3點，全縣累計停電戶數為980戶，主要在苑裡鎮、後龍鎮及銅鑼鄉等山區鄉鎮，經派員搶修，陸續恢復供電。因南部受颱風影響大，苗栗區處也於下午1點，派出施工班4班計16人支援屏東區營業處進行搶修工作，期儘速屏東地區恢復供電，解除民眾無電之苦。

苗栗區處說，礙於苗栗地區多屬丘陵及山區，不易查知偏遠山區供電情形，若仍有個別用戶尚未來電，請聯絡轄區里長透過里長LINE群組通報，或請利用台灣電力APP、台電公司網站於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊；若不便使用網路，台電也提供1911客服專線給民眾使用，以利台電搶修人員以最快的速度為民眾點亮燈火，順利復電。

備戰山陀兒颱風，苗栗區營業處詳細盤點人員、車機具數量及各階段動用人力。（台電苗栗區營業處提供）

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