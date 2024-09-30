苗栗市公所辦客家「四炆四炒」競賽 春輝外燴獲大師廚神獎

苗栗市公所辦客家「四炆四炒」美食競賽，結果由春輝外燴團隊獲大師廚神獎。（記者張勳騰攝）

2024/09/30 15:00

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市公所今（30）日在貓裏客家學苑舉辦四炆四炒美食競賽，進入決賽4家餐飲團隊大廚們端出拿手料理，上演一場料理實境秀，緊湊的競賽和擺盤展示，展現傳統客家料理的獨特風味，色香味俱全；結果由春輝外燴獲大師廚神獎，家傳農產品企業社獲食藝珍品獎。

這次進入四炆四炒決賽的團隊有同樂飲食店、春輝外燴、家傳農產品企業社、統美小吃部；競賽中主辦單位指定土雞拼盤、筍乾焢肉、客家小炒、豬肺鳳梨炒木耳、客家湯品、以及鹹甜糯米飯雙拼等6道菜餚，另由參賽團隊自選4道創意料理來拚手藝。

今年風箏節10月26日晚，在苗栗縣議會旁的舊經國路舉辦「四炆四炒美食晚宴」，與以往有所不同，今年入選的4組團隊，都具有共同承做晚宴資格；同時也讓饕客可依自己的口味選擇，來享受正宗的客家四炆四炒。

今天上午9點開始，4組團隊開始使出好手藝，料理各式菜餚；中午由與會的市代、里長等人試吃、票選，結果春輝外燴獲大師廚神獎，家傳農產品企業社獲食藝珍品獎。從各組烹飪技巧中，不難看出從傳統菜品展現獨特風味，並融入創新元素。

傳統四炆四炒是從客家人常年生活的運作裡自然形成，客家人勤儉刻苦、省吃儉用，平日三餐少有肉食，遇到年節，宰殺牲畜，以祭拜神明祖先，之後妥善運用所有食材，創發出四炆四炒料理的飲食智慧，在年節的特殊日子，用來宴請賓客。

苗栗市公所舉辦客家四炆四炒美食競賽，獲大師廚神獎的春輝外燴，所料理四炆四炒客家美食。（記者張勳騰攝）

苗栗市公所辦客家「四炆四炒」美食競賽，由市代及里長試吃、投票出優勝團隊。（記者張勳騰攝）

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