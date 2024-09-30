苗栗慢魚海岸走向國際 縣府帶「慢魚石滬桌遊寶盒」參與國際慢食年會

苗栗縣政府帶「慢魚石滬桌遊寶盒」，前往義大利參與今年國際慢食年會，參議黃智群（左二）率縣府團隊全力行銷苗栗慢魚文化產業等。（苗縣府文觀局提供）

2024/09/30 13:53

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府近年來持續致力於推廣苗栗慢魚海岸，盼打造成為台灣的國際慢魚海岸之都。苗栗縣政府於9月26日至30日，由參議黃智群率文化觀光局及農業處等單位人員赴義大利杜林參加由國際慢食組織慢食協會主辦的「2024國際慢食年會」，分享「苗栗慢魚石滬桌遊寶盒」；黃智群也代表苗縣府提出「苗栗慢魚五大綱領」，亦確定將作為苗栗參與明年慢魚年會的主題。

在國際慢食年會會場，苗縣府參訪代表三度分享「苗栗慢魚石滬桌遊寶盒」，透過石滬桌遊遊戲，推廣苗栗無形文化資產-石滬，也呼應國際慢食組織永續漁業的倡議，現場透過趣味遊戲、問答活動與影片撥放，讓更多人更深入認識苗栗慢魚文化產業與漁村遊程體驗活動，年會現場許多國際慢食與慢魚推動的伙伴詢問苗栗經驗，非常熱絡。

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黃智群指出，苗縣府參訪人員也拜會國際慢食基金會的區域總監Andrea Amato共同討論未來慢食合作機會；Andrea Amato表示，苗栗縣可以透過國際慢食組織平台，將苗栗慢魚的成功經驗給世界各地，並對苗縣府串連在地社區組織參與國際慢食行動表達肯定。

此外，苗縣府也與國際慢食基金會下的慢魚網絡組織的負責人Chiara Palandri召開一場意見交流工作坊，苗縣府針對慢魚政策方向提出看法，並分享苗栗海岸特色與社區推展成果，此行收獲滿滿。

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