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    首頁　>　苗栗縣

    電動車漸盛 苗栗8遊憩區將設48充電樁

    電動車漸盛，苗縣遊憩區將設充電樁。圖為通霄「日落大道」。（張文煥提供）

    電動車漸盛，苗縣遊憩區將設充電樁。圖為通霄「日落大道」。（張文煥提供）

    2024/09/29 18:59

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕近年來不少國際車廠跨足電動車領域，國人購買電動車數量也逐漸增加，但電動車主出遊時若急需充電成為一大考驗。苗栗縣政府獲中央補助約2200萬，將於縣內8個知名觀光遊憩區設置48槍充電樁，目前已進入用地取得協商程序。

    苗縣府工務處表示，預估設置地點包括竹南鎮獅山公園旁停車場、通霄鎮日落大道路邊停車場、大湖鄉大湖公有停車場、獅潭鄉汶水老街公有停車場、銅鑼鄉銅鑼停一停車場、頭份市童話公園昌隆二街、三義鄉廣勝老街周邊停車場、南庄鄉南庄鄉公所前停車場等，其中南庄鄉部分涉及土地問題尚未定案。

    目前交通部透過前瞻基礎建設計畫特別預算推動公共充電樁設置，主要設置於公共停車場及交通運輸節點，苗栗縣政府之前與實施路邊停車收費的與苗栗市、頭份市、竹南鎮三公所合作，導入智慧化停車管理平台及汽車快（慢）充充電樁服務。

    苗縣府提及，將比照其他縣市設置停管基金，納入3市鎮公有路邊停車格委外經營權利金3成及充電樁委外經營權利金，由苗縣府投入資源建置停車管理平台，統籌納入3大市鎮的公有路邊停車格管理，包括數據管理及數據化營運等事宜。

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