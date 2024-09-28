開吃！苗栗（火旁）人市集開幕運營 12特色美食攤商進駐

市集新增12美食攤商進駐，包括客家粢粑、燒烤、泰越東南亞美食、冰果、甜品等。（記者彭健禮攝）

2024/09/28 16:43

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市公所斥資700萬元改善「中苗鐵路高架橋商場」，提升環境品質，並連結在地特色民俗「（火旁）龍」發想，命名為「（火旁）人市集」，透過競賽評選新增12個特色美食攤商，包括客家粢粑、燒烤、泰越東南亞美食、冰果、甜品等，讓苗栗人「下午茶」的選擇更豐富多元；市集今（28）日開幕，市長余文忠歡迎大家到新市集享用特色美食。

苗栗市南區鐵路高架化後，公所運用高架下方空間，在中苗里設置籃球場、兒童設施及商場攤販空間，攤商當中不乏在地老字號「阿鄭伯古早味小吃」等美味平價美食，成為苗栗人「下午茶」聚集地。

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商場空間老舊，立委邱鎮軍擔任市長期間由公所自籌700萬元推動環境改善，余文忠接手完成，保留商場原有風味，但重新設置新門面，新增12個攤位，統一攤位招牌樣貌，命名為「（火旁）人市集」，嶄新的空間吸引不少有意創業民眾詢問進駐方式，市公所辦理美食競賽評選來徵選。

市集今天開幕，12家攤商進駐，包括客家米食粢粑、燒烤、麵線、煎餃、肉圓、泰越料理、冰果、甜品等美食，吸引許多民眾嘗鮮。市集緊鄰鐵道綠色廊道，是市民前往貓裏山公園的主要通道，也是周邊苗栗高商、苗栗高中、建臺中學學生上下學必經之路，攤商都很看好這處市集的商機。

余文忠說，公所致力客家美食推廣與創新，提供（火旁）人市集平台，鼓勵青年回鄉創業，盼大家幫忙宣傳及用行動多多支持；公所也要求攤商做好食品安全衛生，讓消費者安心品嚐。

苗栗市「（火旁）人市集」開幕。（記者彭健禮攝）

苗栗市「（火旁）人市集」開幕，許多民眾到消費。（記者彭健禮攝）

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