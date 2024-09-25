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    首頁　>　苗栗縣

    苗栗縣表揚資深優良教師 考核獎金提早發放

    苗栗縣政府舉辦 「113年度教師節暨資深優良教師表揚大會」，表揚包括今年獲得師鐸獎的苗栗農工退休校長謝世宗、公館國中退休主任劉傳鐘等210位優良及資深教師，感謝他們對教育的長期奉獻。 （苗栗縣政府提供）

    苗栗縣政府舉辦 「113年度教師節暨資深優良教師表揚大會」，表揚包括今年獲得師鐸獎的苗栗農工退休校長謝世宗、公館國中退休主任劉傳鐘等210位優良及資深教師，感謝他們對教育的長期奉獻。 （苗栗縣政府提供）

    2024/09/25 17:32

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕教師節將屆，苗栗縣政府於今（25）日上午舉辦 「113年度教師節暨資深優良教師表揚大會」，表揚包括今年獲得師鐸獎的國立苗栗農工退休校長謝世宗、公館國中退休主任劉傳鐘等210位優良及資深教師，感謝他們對教育的長期奉獻。此外，教師考核獎金也較往年提早發放，讓教師感受到溫馨與重視。

    表揚大會今天上午在縣府文化觀光局中正堂舉行，全縣計有210位優良及資深教師獲獎，其中包括於今年7月底退休、獲今年師鐸獎的謝世宗、劉傳鐘2人。

    謝世宗奉獻教育40年，擔任苗栗農工校長7年期間，領導教師團隊每年協助學生考上國立學校約240人、在技藝競賽中也奪下53座的金手獎、每年輔導學子考取丙級證照700張、乙級證照120張以上。

    劉傳鐘投身教育志業36年，廣受老師和學生們愛戴，擁有豐富完整資歷，在行政工作上克盡職守、表現卓越，一直是學校推動校務的中流砥柱；劉傳鐘凡事親力親為、以校為家的教育熱忱，贏得全校同仁與家長的認同和敬愛。

    另外，公館國中退休老師李笑薇退休後仍積極推動科學教育，今年獲教育奉獻獎；三義高中教師徐美雯獲卓越特殊教育獎，也一同受獎表揚。

    縣長鍾東錦說，教師節前夕，透過表揚教師，感謝每位老師的辛勤付出，也讓學生明白尊師重道的重要性，成為一名教師是許多人的志願，但教學工作卻相當辛苦。縣府也將遵照中央指示，推動就近就學政策，提供優良的師資品質與環境，讓苗栗的優秀孩子留鄉就讀，培育更多優秀人才。

    此外，苗栗縣各級學校產業工會於去年11月向縣府反映，各縣市教師考核獎金發放為每年8到10月間，唯獨苗栗縣11月才發放、較其他縣市慢；縣議員陳品安也於議會工作報告提出，促請縣府教育處調整改善。

    苗栗縣各級學校產業工會說，今年教師考核獎金已陸續發放，感謝縣長鍾東錦對於行政效能的要求，也讓教師感受到溫馨與重視。

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