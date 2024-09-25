繼續成搖動下棵樹的人！ 苗農鄭安邦獲教育大愛菁師獎

國立苗栗農工實習處主任鄭安邦（右）獲今年教育大愛菁師獎，校長張世波（左）讚許他實至名歸。（圖由苗栗農工提供）

2024/09/25 15:41

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國立苗栗農工實習處主任鄭安邦，從「黑手」投入技職教育迄今22年，除堅持「動手做、做中學」理念循循善誘，也以身作則持續精進，成為博士教師，激勵學生勤習不輟，獲今年教育大愛菁師獎。

鄭安邦的父親開設農機行，他國中時期放學後就會協助修理農機具，也習得一技之長；他高職農業機械科畢業後，一路參加台灣省技能競賽、全國技能競賽，到代表國家參加國際技能競賽，累積豐富實務經驗。

鄭安邦投身教職後，也將自身於求學階段所受師長的諄諄指導與鼓勵，化為動力，也對學生殷殷不倦，給予支持，對於學習低落或是經濟弱勢的學生，更是用心、用情、用力，並經常利用放學及假日時間，教導孩子專業技術能力，讓學生重拾學習信心與熱情。

校長張世波表示，鄭安邦主任從事技職教育22年，視學生為學習主體，認為教師是輔助者，因此在教學現場，鄭主任總是先親自示範給學生看，學生再藉由示範教學，配合分組互助合作，讓學生確實「動手做、做中學」，獲獎實至名歸。

鄭安邦則謙虛地說，得獎不代表他的傑出，而是意味著在技職教育工作上的努力得到了認同。他要將這個獎獻給父母，及太太的支持，讓他在技職教育的道路上無後顧之憂。他也將繼續秉持著「專業和熱情」在這塊教育園地上繼續擔任一位最稱職的「搖動下棵樹的人！」

鄭安邦曾於104學年度獲得全國技藝優良教師獎、112年度榮獲教育部杏壇芬芳獎，今年再榮獲素有「民間師鐸獎」之稱的第13屆教育大愛「菁師獎」肯定，昨（24）日在台北晶華飯店接受頒獎表揚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法