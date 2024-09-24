為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　苗栗縣

苗縣明年度總預算歲出較去年增加26.81億元 增幅約10.7％

苗栗縣政府主計處長顏香儒（左）在縣務會議中，說明明年總預算編列情形。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣政府主計處長顏香儒（左）在縣務會議中，說明明年總預算編列情形。（苗栗縣政府提供）

2024/09/24 15:18

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣明年度總預算，歲出編列277.31億餘元，較今年法定預算數250.50億元，增加26.81億元，增幅約10.7％，主要在人事、教育、建設和社福等項目需求，今（24）日獲苗栗縣政府縣務會議通過，將送苗栗縣議會審議。縣長鍾東錦強調，歲出預算均經局處依輕重緩急審慎編列，尤其物價飆漲下，不僅重大建設與社會福利並重，還兼顧償還債務。

明年度歲入編列279億6154萬餘元，歲出編列277億3154萬餘元，今年歲入編列252億9389萬餘元，歲出250億6389萬餘元；明年歲出規模比今年增加26.81億元，增幅10.70％。

苗縣府主計處指出，明年度法定預算比今年增加，主要增加公教人員明年調薪3％及晉級、議員主管加給、公費助理補助費及加班費、退休人員定期退撫調增等增加人事費3.2億元、辦理文中三幼兒園、文中一校舍興建等約3億元、辦理道路橋樑及水利等工程1億元、警消廳舍整建工程及苑裡衛生所社福大樓之縣配合款等1.9億元。

此外，中央補助辦理長照計畫2.0增加5.8億元、中央補助辦理竹南鎮射流溝水岸環境改善、明德水庫自行車暨環湖步道、白沙屯至好望角濱海重要廊帶規劃等增加4.2億元；以及中央補助辦理警政大樓新址重建工程、三灣及頭份消防廳舍整建、汰換消防車及消防救災裝備等增加5.2億元。

鍾東錦指出，近來物價一直上漲，預算隨著物價漲幅調整，相對合理，苗縣府各局處對主管業務已非常嫻熟，相信明年推動縣政相對會更加順暢。

鍾東錦表示，苗栗縣的財政狀況比較辛苦，這是無可諱言的事實，但在財政窘困的情況下，縣府團隊仍將全力以赴，目前已陸續彙整各局處提出的重要政策，將透過陳超明和邱鎮軍兩位立委在中央大力發聲，爭取充裕的經費和資源，以利依優先順序逐項落實，創造更美好環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
北市明年總預算案 歲出1908億創新高
2023/08/29 05:30

北市明年總預算案 歲出1908億創新高
東市公所明年歲出短差1.3億 從去年歲計剩餘5億餘元移用
2020/10/21 14:48

東市公所明年歲出短差1.3億 從去年歲計剩餘5億餘元移用
中市府明年度總預算今三讀 歲出1,772億元
2023/12/21 16:32

中市府明年度總預算今三讀 歲出1,772億元
彰縣歲出613億元史上最高 罕見競標舉新債
2023/10/12 16:57

彰縣歲出613億元史上最高 罕見競標舉新債
苗栗縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播