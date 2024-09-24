苗縣明年度總預算歲出較去年增加26.81億元 增幅約10.7％

苗栗縣政府主計處長顏香儒（左）在縣務會議中，說明明年總預算編列情形。（苗栗縣政府提供）

2024/09/24 15:18

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣明年度總預算，歲出編列277.31億餘元，較今年法定預算數250.50億元，增加26.81億元，增幅約10.7％，主要在人事、教育、建設和社福等項目需求，今（24）日獲苗栗縣政府縣務會議通過，將送苗栗縣議會審議。縣長鍾東錦強調，歲出預算均經局處依輕重緩急審慎編列，尤其物價飆漲下，不僅重大建設與社會福利並重，還兼顧償還債務。

明年度歲入編列279億6154萬餘元，歲出編列277億3154萬餘元，今年歲入編列252億9389萬餘元，歲出250億6389萬餘元；明年歲出規模比今年增加26.81億元，增幅10.70％。

苗縣府主計處指出，明年度法定預算比今年增加，主要增加公教人員明年調薪3％及晉級、議員主管加給、公費助理補助費及加班費、退休人員定期退撫調增等增加人事費3.2億元、辦理文中三幼兒園、文中一校舍興建等約3億元、辦理道路橋樑及水利等工程1億元、警消廳舍整建工程及苑裡衛生所社福大樓之縣配合款等1.9億元。

此外，中央補助辦理長照計畫2.0增加5.8億元、中央補助辦理竹南鎮射流溝水岸環境改善、明德水庫自行車暨環湖步道、白沙屯至好望角濱海重要廊帶規劃等增加4.2億元；以及中央補助辦理警政大樓新址重建工程、三灣及頭份消防廳舍整建、汰換消防車及消防救災裝備等增加5.2億元。

鍾東錦指出，近來物價一直上漲，預算隨著物價漲幅調整，相對合理，苗縣府各局處對主管業務已非常嫻熟，相信明年推動縣政相對會更加順暢。

鍾東錦表示，苗栗縣的財政狀況比較辛苦，這是無可諱言的事實，但在財政窘困的情況下，縣府團隊仍將全力以赴，目前已陸續彙整各局處提出的重要政策，將透過陳超明和邱鎮軍兩位立委在中央大力發聲，爭取充裕的經費和資源，以利依優先順序逐項落實，創造更美好環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法