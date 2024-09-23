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苑裡大坑口清疏土石堆置流標4次 公所：採標售案第5次招標

苑裡大坑口清疏土石堆置，流標4次。圖為河道畫面。（民眾提供）

苑裡大坑口清疏土石堆置，流標4次。圖為河道畫面。（民眾提供）

2024/09/23 18:54

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕去年卡努颱風外圍環流致災，導致苗栗縣苑裡鎮內區土石溢流，災害搶修業者清理颱風所帶來的土石置放於苑裡上館巡守隊旁空地，但時間過去將一年，土石仍堆置，加上近日苑裡鎮猛烈雨勢，民眾陳情上館里、南勢里交界處的大坑口河道淤積，擔心土石清不完未來釀災。苑裡鎮公所表示，目前採取標售土石方案，將進行第5次招標。

苑裡鎮公所指出，之前因卡努颱風致災，造成下游農田遭土石淹沒，當時雖請災害搶修業者清理，但因土石量多且找不到設堆置地點，經緊急研商後先堆置於上館巡守隊旁空地，之前也行文農村發展及水土保持署台中分署採土石清淤及標售。

至於民眾擔心河道淤積以及沉砂池堆滿土石可能造成水患，目前鎮公所陸續將土石挖起堆放於大坑口附近空地，避免因雨水灌入導致水災。

苑裡鎮代林俊廷表示，除了希望公所盡速標售，也盼公所能邀集中央單位會勘容易導致土石流的南勢里相關區域，進行水土保持，以免相關狀況一再重演。

苑裡鎮代劉國成說，堆置於苑裡上館巡守隊旁空地的土石已經一年，去年東北季風來臨時有民眾反映「風飛沙」影響民眾生活品質。目前鎮公所雖已經覆蓋網布，但若不再處理等冬天來臨，擔心民眾仍會受影響。

接獲民眾陳情的苑裡鎮害會主席洪晃琦指出，希望公所盡早標售土石，以免造成二度傷害。

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