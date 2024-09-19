協助銀髮族重新踏入職場 苗縣成立「青銀共融」服務據點

苗栗縣銀髮人才服務據點，由苗栗縣長鍾東錦（左九）等人揭牌成立，成為全台首座「青銀共融」銀髮族服務據點。（記者張勳騰攝）

2024/09/19 16:45

〔記者張勳騰／苗栗報導〕明年台灣即將邁入「超高齡社會」，為提升銀髮族就業率，苗栗縣政府在勞動部的補助下，今（19）日成立「苗栗縣銀髮人才服務據點」，由勞動部官員及苗栗縣長鍾東錦等人揭牌成立，這也是全台首座「青銀共融」的銀髮人才服務據點；鍾東錦指出，中高齡人口重新進入職場，就是肯定自己，也希望企業能提供友善工作環境，讓銀髮族朋友們充電再出發。

苗縣府勞工及青年發展處爭取勞動部補助300萬元在苗市縣府路102號苗栗縣青創指揮部1樓設立苗栗縣銀髮人才服務據點，今天由鍾東錦與勞動部長室研究員黃玲娜、勞動力發展署桃竹苗副分署長游勝璋、各級民代及苗縣產業界代表等人共同揭牌成立。

苗縣府勞青處長王浩中表示，苗栗縣銀髮人才服務據點服務對象，包括55歲的中高齡及高齡者中有工作能力持續參與勞動市場或智慧力再現者、其他已領取軍公教養老給付、勞工保險老年給付、公民營事業退休、勞動基準法退休或勞工退休金條例退休者；以及有意願提供臨時性、季節性、短期性、部分工時、社區服務等非典型就業機會的企業與單位。並提供求職者工作媒合、職涯諮詢、勞動法令諮詢、就業促進研習課程、銀髮友善企業參訪等。

勞動部研究員黃玲娜指出，中高齡的工作經驗豐富，為人處世、待人接物圓熟，是重要的人力資源，勞動部為促成銀髮族就業，補助各縣市成立銀髮人才服務據點，她並肯定苗栗縣是全台第一個結合青創指揮部成立的銀髮人才服務據點，「青銀共融」結合了年青人創意、活力及中高齡的圓熟、經驗，將成為全國標竿。

鍾東錦表示，在勞動資源不足的情况下，銀髮人力資源不能浪費，像日本銀髮族工作，雖幾乎都是佔副的位置，但可傳承經驗，在旁叮嚀主管或年輕人，既可幫助企業，又有一份收入，更肯定了自己的人生，是值得鼓勵的事情，也希望各企業，能提供多元且友善的就業服務，協助銀髮族朋友重新進入職場，延續職業生涯。

苗栗縣銀髮人才服務據點成立，提供中高齡人口，工作媒合、職涯諮詢、勞動法令諮詢等服務。（記者張勳騰攝）

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