亦捷接手新竹客運苗栗12條路線 「苗栗縣敬老愛心卡」也無縫接軌

新竹客運在苗栗縣12條公車路線，已由亦捷科際整合公司全面接手上路；苗栗縣政府核發的6萬多張「苗栗縣敬老愛心卡」也無縫接軌可搭乘。（圖由新竹區監理所提供）

2024/09/19 10:57

〔記者彭健禮／苗栗報導〕原新竹客運在苗栗縣營運的12條公車路線，已於16日起由亦捷科際整合公司全面接手行駛，目前路線、班次皆維持不變。此外，苗栗縣政府社會處也表示，縣府核發的「苗栗縣敬老愛心卡」也無縫接軌，可搭乘亦捷科際整合公司公車，讓現行6萬多名持卡民眾的權益不中斷。

新竹客運在苗栗地區原經營12條公車路線，於路線許可證屆期後，考量載客數少及駕駛人力不足等，自去年11月27日起申請減班無班次服務，先於今年7月25日停駛2條路線，剩餘10條路線也於9月15日停駛。經新竹區監理所協調，皆由亦捷科際整合公司於7月26日起、9月16日起投入代駛上路，目前路線、班次皆維持不變，維持民行不中斷。

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因苗栗縣政府自2010年5月起發行「苗栗縣敬老愛心卡」，提供縣內65歲以上長者、55歲以上原住民、身心障礙者及弱勢學生，每人每月700點（元）補助，可供搭乘台鐵及縣內公車使用，包括新竹客運。如今，原新竹客運路線已由亦捷科際整合公司全面接手，也引起苗栗縣敬老愛心卡持卡人關心詢問「是否還可以使用？」

對此，縣府社會處表示，原由苗栗客運營運的5819「苑裡–觀音廟（經蕉埔）」公車路線，於今年2月間也由亦捷科際整合公司接手，社會處已於4月1日起新增其為補助客運，因此「苗栗縣敬老愛心卡」也無縫接軌，讓現行6萬多名持卡民眾的權益不中斷。

社會處表示，雖新竹客運已退出苗栗，但在新竹市等地區仍有營運，基於持卡人通勤需求，新竹客運仍為該卡可使用對象，此外包括苗栗客運、豐原客運、巨業交通、金牌客運、台灣真好小客車租賃股份有限公司、亦捷科際整合公司（不含國道客運路線）及台灣鐵路。

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