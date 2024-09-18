友善行人，頭份、竹南都會區規劃增設人行道。圖為竹南鎮大營路。（記者蔡政珉攝）

2024/09/18 17:46

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕為改善都會區道路周邊道路車輛交織、容易肇事造成行人危險，苗栗縣政府向內政部國土計畫署爭取辦理竹南都會區與頭份都會區人行道改善工程，已獲得規劃案補助各200餘萬，將於苗北雙子城市區設置總長超過3公里人行道，之後將召開地方說明會盼取得共識，後續再向中央爭取施工經費。

苗栗縣工務處道路管理科表示，竹南都會區目前縣府規畫地點為大營路（博愛街至中正路）與龍天路；長度分別為360公尺、670公尺。

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頭份都會區部分則為中華路與信東路二段、建國路二段。路段長度中華路段為650公尺，信東路、信東路二段為920公尺，建國路為1140公尺。

不過，苗栗縣府工務處表示，後續將會召開地方說明會，設置地點與路段與施工內容仍可能因地方意見改變，例如中華路遭遇市場處，可能改設標線，縣府會尊重地方意見。至於選擇上述路段原因為相關路段位於都會區，路幅達12米寬，需設置人行道。

苗縣府規劃施工時於路口設置行人穿越線、標誌與標線，路旁將會清除障礙物，並讓電線下地淨空天際線，希望提供人口較多的都會區更安全的道路環境。

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