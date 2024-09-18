客委會客發中心南北2園區 參觀人次突破2000萬

來自苗栗公館的李小姐常帶著小孩朋友到客發中心台灣客家文化館體驗客家文化，成為客發中心南北2園區的第2000萬名造訪遊客。（客發中心提供）

2024/09/18 17:20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕客家委員會客家文化發展中心南、北兩園區2011、2012年開園，位於屏東縣內埔鄉的六堆客家文化園區，讓參訪者體驗六堆客家文化與產業特色；位於苗栗縣銅鑼鄉的台灣客家文化館則致力推動全球及台灣客家文化保存、傳承與創新。兩園區透過展演活動、教育體驗課程及學術交流等多元媒介行銷推廣客家文化，入園遊客總數於今年9月突破2000萬人次。

客發中心主任何金樑感謝大家的支持及鼓勵，他說，客發中心成立以來，致力推廣客家文化的語言及客家族群的發展，因此規劃許多國際的研討工作坊、文資保存、藝文展示等皆以客庄在地連結、文化展現為核心重點，未來會持續加強博物館跨域合作及國際交流，文化研究多元展示平權進用，讓更多民眾及尤其是親子、後生人來接觸客家文化活動，了解客家族群。

何金樑說，如最近與日本國立民族學博物館攜手合作特展「日本國立民族學博物館創設50周年企劃展『客家與日本』」，就是以2019年台灣客家文化館「川流不息」特展為基礎再加上台日學者相關機關學校持續以台灣客家庄為田野耕耘的加乘成果，才有機會於今年9月5日到12月3日在海外著名博物館合作展出，希望透過多元化的方式呈現客家文化歷史，吸引更多的國內外遊客到訪參觀及交流。

客發中心說，過去幾年全球疫情對文化觀光產業造成衝擊，但客發中心南北兩園區於疫情期間也創新推出多元線上文化推廣服務，於官網建置720度環景線上導覽專區、於FB粉絲專頁推出「來做客來講客」線上導覽短片，透過虛實整合方式展現，將實體展覽的數位轉化，體驗結合客家歷史、人文的數位導覽服務，讓無論身處何地的民眾都能近距離感受客家文化的魅力。

客發中心說，11月是銅鑼杭菊盛開時節，台灣客家文化館也預計串連在地連結推廣觀光舉辦杭菊健行活動，屆時賞花健行之際別忘了順道入館走走探索客家文化；六堆客家文化園區則預計在11月舉辦六堆秋收祭，將六堆客庄秋收還福祭儀轉化為全民可共同參與的文化慶典活動，精彩可期，歡迎持續關注官網臉書並留意報名資訊。

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