苗栗縣將邁入「超高齡社會」 中央補助3億助興建長照家園

縣府透過衛生福利部3億餘元獎助金補助及自籌1.7億元，規劃在銅鑼鄉中平村的縣有地，興建120床的公立長照家園。（記者彭健禮攝）

2024/09/12 18:44

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣65歲以上老年人口，已達12萬2千多人，占全縣人口比例19.25％，將邁入「超高齡社會」。但縣內目前僅有2家公辦民營的住宿型安養護中心，共計208床。縣府透過衛生福利部3億餘元獎助金補助及自籌1.7億元，規劃在銅鑼鄉興建120床的公立長照家園，11日完成委託設計監造評選，預計明年中進行工程發包，發包後2年內落成啟用。

縣府衛生局表示，規劃興建的公立長照家園，選址於銅鑼鄉中平村縣有地，總經費共4億7200萬元。其中包括衛福部於去年底核定日間照顧60人的5000萬元獎助金，及今年6月核定住宿式服務120床的2億5200萬元獎助金，再加上縣府自籌1億7000萬元。

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衛生局表示，此案於6月28日依審查委員意見修正，函復修正計畫書後，移請縣府水利處辦理細部規畫及工程委設監造相關前置作業，其中2200萬餘元的委託設計監造標案經上網公開招標，於10日開標、11日完成評選，預計明年中進行工程發包，發包後2年內落成啟用。局長楊文志表示，未來苗栗縣長照家園，也將採行「醫、養、教」模式，全面照顧長輩健康所需。

根據世界衛生組織定義，65歲以上老年人口占總人口比率，若達20％則稱為「超高齡社會」 。苗栗縣截至今年8月底，65歲以上老人已達12萬2682人，占全縣人口比例19.25％。

隨著邁入超高齡社會，苗栗縣長照服務需求增加，縣府已於全縣設置38處社區型日照中心、221個關懷據點，提供長輩有專業照服員陪伴、上課，及彼此交流的場域，但全縣目前僅有2家公辦民營的住宿型老人安養護中心，分別為苗栗市「戊山園」提供100床、苑裡鎮社區老人養護中心提供108床，其餘為29家私立住宿機構提供2000多床位。

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