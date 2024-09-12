替友人查訴訟個資 苗栗竹南警分局偵查隊小隊長被判刑

替友人查訴訟對方個資，竹南分局偵查小隊長被判刑。（情境照）

2024/09/12 17:22

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕苗栗縣警察局竹南分局偵查隊廖姓小隊長受吳姓友人之託，查詢與吳男朋友有訴訟糾紛的沈姓女子前科，然後將調查所得洩漏給吳男，新竹地院認為他身為警察執法人員，竟假借職務知法犯法，侵害民眾隱私，依行使公務員登載不實罪判刑。

法官調查，廖姓小隊長因吳姓友人（已死亡）請託，協助調查與吳男的許姓友人有訴訟糾紛的沈女前科資料，未徵得沈女同意，於前年8月21日下午，以其所配發的警政署「智慧分析決策支援系統」、刑案資訊系統帳號，在辦公處所登錄公務電腦後，查詢沈女過去一年二親等出境、入監等刑案資料，以及國籍、案件關聯圖（含矯正資料）。

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待資料蒐集完備後，廖男隨即以LINE語音通話方式向吳男洩漏稱：「沈女未遭通緝，且有侵占、詐欺、偷竊的前科7、8條」等語，當天吳男打手機給許男轉述稱：「她是慣犯，侵占、詐欺、偷竊都有，7、8條」，使吳男得以利用該個人資料，足以生損害於沈女、警政署對警政查詢系統管理之正確性及其所任職機關、政風單位對於查詢個人資料稽核之正確性。案經警政署、廉政署移送新竹地檢署偵辦。

法官審酌廖男身為警察，相較於一般人民，理更應遵守法律規定，身為執法人員，應知公私分明，竟假借職務上得以查詢他人個人資料機會，登載不實電磁紀錄，查詢被害人個資，且其就職務上持有他人個資應予保密不得洩漏，然其不思恪守保密義務、廉潔自守，竟利用其職務上機會，將被害人個資透露給他人，侵害民眾個人隱私，最後依行使公務員登載不實準公文書罪判刑1年、緩刑5年，並應向公庫支付10萬元。

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