苗檢召開打擊妨害綠能產業發展犯罪會議 全面打擊不法犯罪

苗栗地檢署舉行「打擊妨害綠能產業發展犯罪平台聯繫會議」，將加強跨機關合作，全面打擊妨害綠能產業發展之不法犯罪行為。（圖由苗栗地檢署提供）

2024/09/10 16:22

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗地方檢察署於今（10）日舉行「打擊妨害綠能產業發展犯罪平台聯繫會議」，由檢察長蔡宗熙主持，將加強跨機關合作，全面打擊妨害綠能產業發展之不法犯罪行為。

這項平台會議邀集苗栗縣政府農業處、政風處、工商發展處、縣警察局、環保局、台灣電力公司苗栗區營業處及法務部廉政署中部地區調查組、調查局苗栗縣調查站、調查局中部地區機動工作站等單位共同參與。

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蔡宗熙指出，苗栗地區自去年以來尚無綠能相關弊案發生，可能得益於該署過去成功查辦某鄉鎮長涉及之綠能弊案，達到相當的嚇阻效果，然轄內聯繫平台成員仍應持續蒐集相關情資，並加強合作，做到防患未然，避免等到產業已受嚴重危害才進行查辦。他並提醒相關機關在審核綠能設施申請時應依法辦理，必要時應尋求上級機關意見並會辦機關政風單位。

此外，綠能設施的設置往往對當地居民生活方式產生影響，若能促進產業與社區的有效對話，妥善運用回饋金，將有助於推動綠能產業的和諧發展，確保國家政策的順利執行與永續價值。

蔡宗熙強調，避免延宕綠能建設進度並穩定國內的供電設施；未來將持續加強跨機關合作，積極打擊妨害綠能產業發展的不法行為，守護美麗家園。

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