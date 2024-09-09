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    首頁　>　苗栗縣

    「魯冰花」拍攝地！明德水庫獲2.2億補助 南岸環湖步道招標中

    獲約2.2億補助，明德水庫南岸環湖步道招標中。畫面為完工示意圖。（苗縣府提供）

    獲約2.2億補助，明德水庫南岸環湖步道招標中。畫面為完工示意圖。（苗縣府提供）

    2024/09/09 20:10

    〔記者蔡政岷／苗栗報導〕位於苗栗縣頭屋鄉的明德水庫，除了供給民生與灌溉用水，水庫也擁有美麗湖光山色天然景致，被列為為縣級風景區。苗栗縣政府獲客委會「客庄創生環境營造計畫」補助約2.2億、縣府配合款近5000萬，推動明德水庫自行車暨環湖步道建置工程，先於南岸辦理，目前招標中，預估2026年8月完工。

    苗栗縣政府水利處表示，苗栗明德水庫自行車暨環湖步道建置工程優先辦理總長約3300公尺水庫南岸環湖步道，完工後民眾可由明德村一路向東，越過日新島，騎乘至黃屋伙房及海棠島。縣府也期望透過低碳運具愜意遊覽明德水庫風光，沿途將設置景觀平台如劍島林蔭、水森灣澳、明德之心、外沙坪踏水、荻蘆之道、黃屋方舟等。

    為推動明德水庫周邊產業發展，前客委會主委楊長鎮也曾至明德水庫參與論壇。客委會認為，苗栗中部若能透過明德水庫再造可提升觀光產業，且明德水庫遊湖、水上運動都能刺激觀光，也盼此案能具備故事性並結合地方文化。

    明德水庫曾因為知名電影「魯冰花」拍攝地廣為人知，往昔遊客如織，近年來逐漸沒落，讓不少人感到可惜。

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