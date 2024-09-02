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    1年只開1天！ 苑裡「鬼門關大夜市」超狂 空拍爆棚人潮

    一年只開這一天！ 超狂苑裡「鬼門關大夜市」空拍圖拍下爆棚人潮。（民眾提供）

    一年只開這一天！ 超狂苑裡「鬼門關大夜市」空拍圖拍下爆棚人潮。（民眾提供）

    2024/09/02 00:47

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮市場每年於農曆7月29日舉辦的年度限定「鬼門關大夜市」，1日登場，今年夜市共有三個單位、個人申請，範圍較去年又增加，不少攤商從上午就陸續前往攤位準備，警方也從中午11點開始進行交管直到2日凌晨0點。晚間空拍圖也拍下擠滿市區道路的夜市爆棚人潮，相當壯觀。

    每年鬼門關前的夜市總是吸引滿滿人潮，擠滿苑裡鎮市區，苑裡鎮市區往苑裡火車站的主要道路為公路幾乎被塞滿，今年有3個單位、個人主辦，除為公路，天下路、信義路一帶也有大批攤販進駐，人潮更多，苑裡鎮年度限定夜市規模更驚人。

    轄區通霄警分局面對一年一度的龐大人潮也不敢大意，針對擺攤位置管制，範圍包括中山路以東（不含中山路）、世界路以西（不含世界路）、和平路以北（不含和平路）等路段，直到2日凌晨0點。

    早年苑裡市場攤商，於農曆7月都忙著供貨給民眾普度，到了7月29日鬼門關，才有空閒舉行自家普度，原本僅集中一小路段，後來越聚越多，加上攤商合力請戲班作戲，規模逐年擴大，因一年僅有一天，被稱為年度限定「鬼門關大夜市」。

    一年只開這一天！ 超狂苑裡「鬼門關大夜市」空拍圖拍下爆棚人潮。（民眾提供）

    一年只開這一天！ 超狂苑裡「鬼門關大夜市」空拍圖拍下爆棚人潮。（民眾提供）

    一年只開這一天！ 超狂苑裡「鬼門關大夜市」空拍圖拍下爆棚人潮。（民眾提供）

    一年只開這一天！ 超狂苑裡「鬼門關大夜市」空拍圖拍下爆棚人潮。（民眾提供）

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