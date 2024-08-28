苗縣南庄民宿業者聯合發表特色早餐 廚藝融入故事

苗栗縣南庄鄉觀光產業協會，邀集10多家在地民宿業者，舉辦特色早餐聯合發表會，業者各自呈現廚藝並融入故事，要讓遊客感受到「吃早餐是一件很chill的事」。（記者彭健禮攝）

2024/08/28 17:33

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉觀光產業協會，今（28）日邀集10多家在地民宿業者，在南江休閒農業區遊客中心舉辦特色早餐聯合發表會，業者各自呈現廚藝並融入故事，要讓遊客感受到「吃早餐是一件很chill的事」。副縣長邱俐俐也出席參與，讚許南庄的好山好水和好料理，不僅是國內旅遊的首選，更值得國際遊客慢遊細細品味。

儘管暑假已進入尾聲，但苗栗縣南庄鄉後續還有山水節、大閘蟹上市，及賽夏族巴斯達隘祭典等活動陸續登場；南庄觀光產業協會今年規畫活絡商圈計畫時，再次結合民宿業者重拾「山水早餐」記憶，第一波推出中秋限定早餐，歡迎遊客到南庄賞月慶團圓。

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今天在南江休閒農業區遊客中心舉辦的「南庄山水餐桌、民宿特色早餐」聯合發表會，10多家民宿業者投入精心準備色香味俱全的早餐，有業者利用南庄土產咖啡，加上原住民的肉桂，自製「桂啡蛋」，也有業者結合日式宿舍民宿，打造日式早餐，讓遊客感受異國風。

除邱俐俐出席參與發表會，參山國家風景區管理處副處長廖標、立委邱鎮軍、南庄鄉長羅春蓮、苗縣觀光協會副理事長劉月梅、總幹事蔡秉毅、南庄鄉觀光產業協會理事長黃良智等也出席力薦。

邱俐俐也分享她日前考察新加坡心得指出，她返台踏進國門就覺得苗栗非常令人驕傲，新加坡在一些國際友善措施固然值得學習，但在觀光休閒方面，卻還停留在早期相當陽春、簡易的階段，一個套裝行程下來要價2000元，體驗完難免讓人覺得有些空虛，她認為苗栗觀光休閒產業更具精緻與細膩度，南庄地區的山水之美尤其讓人讚嘆。

特色早餐。（記者彭健禮攝）

苗栗縣副縣長邱俐俐等人讚許南庄的好山好水和好料理，不僅是國內旅遊的首選，更值得國際遊客慢遊細細品味。 （記者彭健禮攝）

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