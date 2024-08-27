休旅車遭落石砸中致男手指截肢提國賠 苗縣府判賠130餘萬

車遭落石砸中手指截肢男子提國賠，苗縣府判賠130餘萬。（民眾提供）

2024/08/27 16:00

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕林姓男子今年3月駕駛休旅車行經苗62線5.9公里處時，車輛遭落石砸中，林男2手均受傷且傷勢不輕，需做手指截肢手術。林男認為受傷後導致無法從事餐飲業工作，甚至不能自行穿衣，向苗栗縣政府提起國賠。苗栗地院法官審理後，判處苗縣府應給付林男131萬8431元，利息按週年利率5%計算。

林男主張，該路段多次發生落石砸中車輛事件，且為泰安鄉主要對外聯絡道路，但苗縣府仍未設置任何攔阻落石或禁止通行設施，就案發路段之設置及管理應有欠缺。

林男也說，事發後右手壓砸傷併指骨外傷性部分截指及中指近段指骨開放性骨折併中指伸指肌腱損傷、左手壓砸傷併側食指近段指骨和第2掌骨開放性骨折併食指伸指肌腱損傷、左側膝部擦挫傷等傷害。

苗縣府則認為，案發路段位於山區，可能因地震、降雨等不可抗力因素造成落石，事前除已於該路段設有「注意落石」、「易落石路段，請小心駕駛」之警告標誌，亦有裝設護欄、邊坡護欄等防護措施，更於沿路設置許多警告標誌及防護措施。且事故發生前一天，該路段鄰近泰安、八卦觀測站之降水量高達54.4mm、59.5mm，可見事故發生是人力所不能抗拒之自然因素造成。

苗栗地院法官審理後，認為事故發生前，苗縣府並未於案發路段或鄰近處所採取任何一項緊急應變處置及措施，甚至未派員勘查，若苗縣府曾派員至現場勘查，且認為採取「封閉道路或禁止車輛通行」以外之緊急應變處置或措施即可避免危險及損害發生，本件事故即很有可能不致發生，認為苗縣府抗辯不足採。

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