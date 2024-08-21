苗栗女光天化日遭擄逼債3嫌收押！警再逮1嫌 主嫌阿漢仍在逃

警方逮捕涉案4名犯嫌，依妨害自由、傷害、竊盜罪嫌送辦，經苗栗地方檢察署檢察官張文傑複訊後，向法院聲請羈押其中3人獲准。 （資料照）

2024/08/21 18:33

首次上稿 11:43

更新時間 18:33

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣28歲林姓女子有債務糾紛，18日在苗栗市新東街光天化日之下遭黑衣男子擄走逼債；林女19日深夜自行返家，警方逮捕涉案4名犯嫌案，依妨害自由、傷害、竊盜罪嫌送辦，經苗栗地方檢察署檢察官張文傑複訊後，向法院聲請羈押禁見其中3人獲准。

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不過，被逮4人全部指控是主嫌「阿漢」所指使，警方持續追查，今（21）日再拘提共犯33歲林姓男子到案，警方初步調查他是負責開車接應者之一，將持續追查「阿漢」到案。

林女18日下午在苗栗市新東街遭2名黑衣男子從駕駛座拉出，強押上車載往嘉義縣山區工寮拘禁。苗栗警分局接獲林女家屬報案後組專案小組，報請苗栗地檢署檢察官張文傑指揮偵辦，鎖定37歲李姓、34歲楊姓、35歲劉姓及35歲高姓等4名男子涉嫌重大。

李男得知事跡敗露，將林女丟包到嘉義縣中埔鄉一家飯店附近，林女19日晚間自行返家。警方也先後分別在新北市樹林區及台北市大安區等地將犯嫌拘捕到案。

警方查出，林女玩電腦線上賭博積欠30萬元，被李男等人押人逼債，但被逮的4人全部指控是主嫌「阿漢」所指使；警詢後全案昨依妨害自由、傷害、竊盜罪嫌移送苗檢偵辦。

案經檢察官張文傑複訊，向法院聲請羈押涉嫌動手擄人及負責接應看管林女的高男、楊男及李男3人，今獲法院裁定收押。另，做案車輛車主劉男，因指車輛借給李男使用，訊後請回。

苗栗縣28歲林姓女子18日在苗栗市新東街光天化日之下遭黑衣男子擄走逼債。（翻攝臉書「苗栗大小事」）

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