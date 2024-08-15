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    賓士車安裝電動遮牌器台3線屢度違規 警過濾今開罰

    賓士車安裝電動遮牌器台3線屢度違規，警過濾今開罰。（警方提供）

    賓士車安裝電動遮牌器台3線屢度違規，警過濾今開罰。（警方提供）

    2024/08/15 13:53

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖警方近來發現台3線124.9公里處、獅潭鄉固定式測速照相路段，有汽、機車遮蔽車牌躲避測速照相機取締，警方經多日過濾後，發現一輛賓士車安裝電動遮牌器躲避查緝；一輛機車直接拆下車牌。大湖警方今天依道路交通管理處罰條例各開罰4800元，並責令賓士車與機車車主換領牌照。

    大湖警方今表示，發現汽、機車於7月15及31日分別行經獅潭鄉台三線124.9公里處路段，遭固定式測速照相舉發超速，但車輛分別遮蔽車牌、未懸掛車牌，警方過濾附近監視器後，從賓士車內玩偶以及機車騎士安全帽特徵掌握違規車輛。

    大湖警方說，調閱前後路口監視器比對，過濾多部汽機車輛，發現機車騎士為閃避測速而卸下車牌，後續又裝回；白色賓士車輛則是安裝俗稱「電動遮牌器」來遮蔽車牌。

    大湖警方強調，轄區台3線常發現駕駛人以物品遮蔽車牌或未懸掛號牌，甚至有人會加裝電動遮牌裝置，試圖掩飾或隱蔽車輛身分，警方會持續嚴格執法取締。

    賓士車安裝電動遮牌器台3線屢度違規，警過濾今開罰。（警方提供）

    賓士車安裝電動遮牌器台3線屢度違規，警過濾今開罰。（警方提供）

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