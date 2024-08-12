數度引發爭議，頭份中山市場將拆除。（資料照）

2024/08/12 17:59

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市中山市場已40多年歷史，建築物結構老舊斑駁，耐震強度不足，甚至還是海砂屋。不過，頭份市公所之前推動改建與市場攤商自治會屢發生爭議，近來頭份市公所召開會議，決定將先發包拆除工程，預計9月份開標，經費約5000萬，至於未來是否重建，將再與攤商討論。

頭份市公所主秘馮天君表示，召開協商會議後，攤商擔心拆除市場時，若連地下也拆除恐怕會損害到附近住戶，有損鄰疑慮，希望不要拆除地下室，保留地下室牆壁結構，並將地下室灌漿或回填夯實。

馮天君指出，由於市場距離附近較近的住戶最大距離僅3公尺，目前已經委託建築師針對民眾訴求研擬如何整平地下室，市公所也不希望拆除市場會損害結構影響附近住戶。

至於中山市場拆除後是否重建，馮天君則說，因大部分攤商已經在原中山市場附近尋找攤位，且中山市場約8成用地屬縣府所有，目前將先拆除中山市場地上建物，將用地還給縣府，未來是否重建將再與攤商討論。

中山市場之前陸續發生攤商與市公所臨時市集用地難以取得共識，民代、攤商也發起「守護頭份大中正商圈」，但雙方一直未談妥。後來市公所封閉市場，也曾發生部分攤商到公所拉白布條高呼「先安置再重建」訴求。

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