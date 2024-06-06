苗栗縣無美術館家長聲聲催 鍾東錦：有其必要性

苗栗縣議員黎尚安總質詢建議將使用41年的苗栗縣政府文化觀光局中正堂，改建成美術館。（記者張勳騰攝）

2024/06/06 16:54

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議員黎尚安今（6）日總質詢指出，苗栗縣是沒有美術館的縣市，現有苗栗縣政府文化觀光局展覽館老舊，建議將文觀局展覽場館及使用41年的中正堂現址改建成美術館；縣長鍾東錦回應，設立美術館有其必要性，未來規劃興建苗栗縣總圖書館時，會列入規劃。

黎尚安表示，有學者指藝術教育與科學教育同等重要，苗栗縣學藝術美術班的孩子跟台中市一樣有12班，顯見苗栗縣學美術的人數不會少於都會區，但孩子的美術作品展出常遇到瓶頸，在文化觀光局地下室展出，有家長反映不夠優質，很多樂齡中心長者的作品也無處展出，文觀局的展覽館已老舊，很多家長希望苗栗市能有像苗北藝文中心有展演及展覽場所。

文觀局長林彥甫指出，苗北藝文中心在中北部是不錯的表演場館，對於苗栗來說北部及南部區域，並不一定要同時有表演藝術空間，專業的場館可資源共享，苗栗需要的是視覺藝術美術場館，他曾跟教育處研究設置總圖書館時，美術館可設在總圖內樓層，外縣市也有此先例，屆時表演藝術在苗北藝文中心，視覺藝術在總圖，資源平均分配。

鍾東錦受訪指出，今年中央有總圖書館競爭型計畫可申請，經費4億，原本想申請，卻找不出土地，因苗栗縣警局遷建動工速度太慢，若現在的縣警局遷走就有土地，可能要等下一波才提出申請。

鍾東錦表示，若總圖書館確定在目前縣警局的位置，未來也可考量撥一塊地或者在總圖書館樓上設美術館，這樣共用，節省成本，二來可讓人口更聚集，一舉數得；此外，很多館不見得北邊有、南邊就要有，南邊有北邊就要有，現在交通便利，苗栗可共存共榮，至於興建美術館議題，他認為有其必要性。

苗栗縣議員黎尚安總質詢為苗栗縣設立美術館催生。（記者張勳騰攝）

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