大雨沖垮百年榕樹 土地公廟屋頂被砸毀

土地公廟屋頂被傾倒的老榕樹枝幹壓毀。（圖由民眾提供）

2024/06/04 13:53

〔記者蔡政岷／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮南勢里9鄰一間土地公廟，位於南勢林坑溪、十古坑溪附近，3日因滂沱雨勢，位於土地公廟上方的一棵生長超過百年的老榕樹因下方泥沙掏空，應聲倒下，土地公廟屋頂因此被老榕樹枝幹砸毀，目前里長邱華國已經報請災修，希望盡快移開老榕樹，後續再研商如何重修土地公廟屋頂。

邱華國說，所幸土地公廟內神尊未受損，不過他擔憂，近年來常有強降雨，南勢里不時有災情傳出。這次倒下的老榕樹依他記憶與長輩相傳已經超過百年歷史，6年前也曾有另一棵老榕樹因雨勢倒下。

由於老榕樹樹幹粗，邱華國說，雖未實際測量，但必須2個人才能環抱，邱華國無奈地說，只能說天意難測，沒料到已經在當地紮根百年以上的老榕樹近年來因雨勢沖刷榕樹根部土壤，導致榕樹傾倒。

至於被砸毀的土地公廟，則是約30幾年前搭建，供奉的土地公同樣逾百年歷史，是附近居民平時參拜保佑平安之處。

邱華國指出，由於南勢里靠近三義鄉，為苑裡鎮容易發生土石流地區，近年來每逢豪、大雨，容易造成地方災情。例如去年8月份因西南氣流帶來的致災性雨勢，南勢里苗46線就發生土石流導致無法通行。

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