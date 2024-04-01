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不是愚人節玩笑！ 民進黨苗縣議員陳光軒宣布參選黨部主委

民進黨苗栗縣議員陳光軒宣布將投入下屆縣黨部主委選舉。（陳光軒提供）

民進黨苗栗縣議員陳光軒宣布將投入下屆縣黨部主委選舉。（陳光軒提供）

2024/04/01 17:18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕民進黨地方縣市黨部主委，將於5月26日改選。苗栗縣議員陳光軒於今（1）日在臉書宣布將投入主委選舉，他期許號召更多年輕人加入，並給予年輕人黨務參與空間，也期盼各位黨內先進支持。對此，縣黨部主委李貴富表示，他樂觀其成，民主政治歡迎黨內優秀同志參與。

陳光軒於今天4月1日愚人節在臉書發文，將參選2024民主進步黨苗栗縣黨部主委，並強調「保證沒有騙人！」他表示，民進黨在苗栗縣的經營一直相當艱困，這幾年在年輕世代和前輩們一起努力下，已有進步，但隨著一次又一次的大選挫敗，民進黨在苗栗的經營也面臨瓶頸，亟需要一個能跳脫派系的最大公約數來領導黨部。

陳光軒並感謝鄉親、黨員先進過去對他的栽培與照顧，表示他回到苗栗擔任民選公職也邁向第十個年頭，從過去參與社會運動到中央級幕僚，迄今三屆的議員、黨團總召的經歷，讓他有足夠的經驗和高度可以處理好來自於各方複雜環境的問題。

陳光軒說，且隨著總統當選人賴清德520上任後，他也期望為苗栗縣黨部帶來新氣象，他期許號召更多年輕人加入，並給予年輕人黨務參與空間，也期盼各位黨內先進支持，他也將會陸續向各黨籍先進、議員同志的請益爭取認同。

李貴富已連任一屆縣黨部主委，依規下屆不能參選，他對於陳光軒表態參選下屆主委，表示樂觀其成，民主政治歡迎黨內優秀同志參與。

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