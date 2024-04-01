陳揆視察后庄非營利幼兒園 鍾東錦爭取增建苗北校舍、設置實驗高中

行政院長陳建仁率同教育部長潘文忠等行政院團隊，視察頭份市后庄非營利幼兒園，肯定公共化幼兒園減輕家長育兒負擔，未來政院繼續推動。（記者彭健禮攝）

2024/04/01 16:50

〔記者彭健禮／苗栗報導〕兒童節前夕，行政院長陳建仁今（1）日上午率同教育部長潘文忠等行政院團隊，視察頭份市后庄非營利幼兒園，肯定公共化幼兒園減輕家長育兒負擔，未來政院繼續推動。苗栗縣長鍾東錦也當面請託，盼中央協助改善苗北地區校舍不足及增設科學園區實驗高中苗栗分校等，獲潘文忠正面回應。

陳建仁今天上午9點，率領潘文忠、發言人林子倫和中部辦公室執行長徐定禎等團隊，視察后庄非營利幼兒園，鍾東錦偕縣府教育處長葉芯慧陪同，立委邱鎮軍、頭份市長羅雪珠及多位縣議員出席關心。

鍾東錦致詞時表示，拜科學園區進駐竹南地區，竹南、頭份的人口激增，就學空間嚴重不足，尤其大后庄地區就學環境相當擁擠，剛啟用的頭份親子館就感覺太擁擠，為了分散就學和親子互動，有必須成立親子第2、3館。

鍾東錦說，縣府已向教育部申請將頭份建國國中慈輝分校成立小學；頭份國中將新增1.3公頃運動場，縣府規劃利用現有校區操場空間增建為校舍，以滿足學生入學，且政府推動的「桃竹苗大矽谷計畫」，更盼望中央早日協助設置科學園區實驗高中苗栗分校，以落實中央推動就近入學政策，也讓苗栗留住優秀學子。

對此，潘文忠則表示，頭份竹南地區隨著人口的增加，以及行政院桃竹苗大矽谷計畫的推動，在學校的設置上，於行政院討論教育部一定會提前做規劃，後續透過方案給予支持。

苗栗縣長鍾東錦就頭份、竹南苗北地區校舍空間不足等事宜，與教育部長潘文忠交流。（記者彭健禮攝）

教育部長潘文忠就苗栗縣長鍾東錦反映苗北地區校舍及增設科學園區實驗高中苗栗分校等事宜，給予正面回應。（記者彭健禮攝）

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