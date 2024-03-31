苗栗竹南火車站地下停車場核定！將供182汽車位、285機車位

竹南火車站東站南側公所現行平面停車場，將改建為地下停車場，規劃182席汽車停車位、285席機車停車位。（翻攝GOOGLE街景）

2024/03/31 16:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台鐵竹南火車站是苗栗縣竹南、頭份等苗北4鄉鎮市逾21萬人口，唯一鐵道公共運輸系統吞吐口，周邊停車空間不足，經竹南鎮公所與立委陳超明爭取，獲交通部公路局核定補助2.74億餘元，加上地方自籌1.45億餘元，將利用火車站東站南側公所現行平面停車場改建為地下停車場，規劃182席汽車停車位、285席機車停車位。

竹南鎮為全縣人口第二多鄉鎮，有8萬9000多人，毗鄰的頭份市有10萬6000多人，加上三灣鄉近6000人，南庄鄉8800多人，共計21萬餘人的苗北中港溪四鄉鎮市，要就近搭乘火車，唯有竹南火車站，長期以來，也造成火車站周邊停車一位難求。

鎮公所為解決停車難題，規劃利用火車站東站南側公所現行的平面停車場改建為地下停車場，並透過立委陳超明持續向中央爭取，於29日獲交通部公路局回函同意核定補助。

鎮公所表示，規劃新建的地下停車場為地下兩層設計，規劃182席汽車停車位、285席機車停車位，交通部核定補助2.74億餘元，地方自籌1.45億餘元，共計4.2億元。近日將辦理設計監造的招標作業，拚今年8月開工、明年8月完工，可望改善竹南火車站周邊停車位一位難求的情形。

鎮公所表示，因此案以「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」採地下二層停車場之形式開闢，未來地下停車場完工後，平面採簡易公園規劃，保留未來向上發展空間，可做商場等多功能用途使用。

將利用竹南火車站東站南側公所現行平面停車場（紅色虛線處）改建為地下停車場。（竹南鎮公所提供）

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