苗栗公共工程查核甲等達7成佳績 鍾東錦：盼廠商良性競爭提高品質

苗栗縣長鍾東錦（左）頒獎表揚唯一榮獲3次甲等的嘉鑫營造公司。（記者張勳騰攝）

2024/01/29 15:24

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府近年籌辦的公共工程品質優異，去年達成查核甲等案件比例高達近7成、創近6年新高紀錄，去年底更榮獲行政院頒發「政府服務獎」優良機關。苗栗縣政府工務處為鼓勵績優廠商，今（29）日舉行「去年度公共工程查核成績甲等」等6大項目聯合頒獎典禮，縣長鍾東錦盼藉由頒獎表揚促進廠商良性競爭，全面提高公共工程團隊素質，打造苗栗縣成為友善宜居的幸福城市。

頒獎典禮今天在苗栗縣警察局3樓大禮堂舉行，由鍾東錦逐一頒獎表揚獲獎廠商，並由工務處長古明弘簡報各獎項獲獎代表性工程；共有唯一榮獲3次甲等的嘉鑫營造公司等56家施工廠商獲獎，苗縣府工務處表示，獲獎者在設計、監造及施工等方面，都有專業優異的表現。

鍾東錦指出，苗栗縣工程施工查核小組由2021年起連續3年由行政院工程會績效考核得到優等佳績，去年度查核總件數102件，其中查核成績甲等案件71件，獲獎施工廠商有56家，甲等案件比例達70％、創近6年新高，顯示廠商非常重視苗縣的工程品質，希望廠商持續為公共工程品質嚴格把關。此外，近年物價波動很大，苗栗縣警察局新廳舍興建預算，一路自11億爆增到23億多，感謝行政院近日先核定補助近17億，苗縣府會持續爭取經費，早日完成廳舍改善工程。

苗栗縣長鍾東錦（右二）頒獎表揚獲獎的廠商代表。（記者張勳騰攝）

苗栗縣政府工務處舉辦「去年度公共工程查核成績甲等」等6大項目聯合頒獎典禮，頒獎表揚獲獎的廠商。（記者張勳騰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法