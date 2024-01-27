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還沒當爸媽就當寄養家庭迄今15年 朱益文、楊士媛夫婦獲表揚

朱益文（右）、楊士媛夫婦投身寄養家庭服務15年，獲資深寄養家庭表揚。（記者彭健禮攝）

朱益文（右）、楊士媛夫婦投身寄養家庭服務15年，獲資深寄養家庭表揚。（記者彭健禮攝）

2024/01/27 16:04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗家扶中心今（27）日舉辦年度寄養家庭授證，計有47戶家庭成為許可合格之寄養家庭，其中，朱益文、楊士媛夫婦在還沒當爸媽前，就投身寄養家庭行列，迄今15年，也獲資深寄養家庭表揚。

苗栗家扶中心於1986年起接受苗栗縣政府委託辦理寄養安置服務，於縣內招募並訓練一般家庭，使其成為遭逢家變、受身心虐待及嚴重疏忽照顧等兒少的寄養家庭。

寄養家庭不僅要有愛，更需要專業知能，以因應特殊兒少的需求，每年須完成規範時數的訓練課程，今年度計有47戶家庭通過年度審查獲頒許可證書，其中，朱益文、楊士媛夫婦及魏大江、陳秀貴夫婦2戶寄養家庭，已服務屆滿15年，今天也獲頒贈資深服務獎牌。

朱益文、楊士媛夫婦談及是受在新竹擔任寄養家庭的姑姑感動，所以新婚當時就提出申請，直到完成訓練，正式擔任寄養家庭時，楊士媛才懷孕8個月，等於還沒當爸媽、沒有育兒經驗，就成為寄養家庭爸媽。2人笑說，大家不都是當爸媽後，才懂得當爸媽，且因2人僅生一子，有寄養童陪伴成長，也讓孩子們彼此不孤單。

縣長鍾東錦、縣府社會處長楊文志今也出席授證典禮，鍾東錦感謝寄養家庭無私奉獻守護照顧受虐的孩子，提供他們安全及穩定身心發展的照護環境。同時縣府提前賀年，傳達對兒少的關懷，贈送57位寄養兒童少年每人1000元禮券春節紅包，也感念寄養家庭辛勞，頒贈每戶1000元全聯禮券。

魏大江（右）、陳秀貴夫婦投身寄養家庭服務15年，獲資深寄養家庭表揚。（記者彭健禮攝）

魏大江（右）、陳秀貴夫婦投身寄養家庭服務15年，獲資深寄養家庭表揚。（記者彭健禮攝）

苗栗家扶中心今（27）日舉辦年度寄養家庭授證，縣長鍾東錦、縣府社會處長楊文志出席參與，肯定寄養家庭的無私奉獻。（縣府提供）

苗栗家扶中心今（27）日舉辦年度寄養家庭授證，縣長鍾東錦、縣府社會處長楊文志出席參與，肯定寄養家庭的無私奉獻。（縣府提供）

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