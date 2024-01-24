獲頒立委當選證書 邱鎮軍：好好當鍾東錦左右手
2024/01/24 16:43
〔記者彭健禮／苗栗報導〕第11屆立法委員選舉結果，苗栗縣第2選區由國民黨籍苗栗市長邱鎮軍當選，縣長鍾東錦今（24）日以苗栗縣選舉委員會主任委員身分至苗栗市公所頒發當選證書。鍾東錦期許邱鎮軍與縣府連袂爭取福利與建設；邱鎮軍也回應會配合縣府的政策，好好當縣長的左右手。
鍾東錦首先恭喜邱鎮軍委員在山線10個鄉鎮市獲得多數民意的支持與肯定，並希望未來選舉過程當中的謾罵攻擊抹黑的選舉文化可以改善，並稱許邱在選舉過程中展現高度君子風度。
鍾東錦表示，相信苗栗縣在山線有邱鎮軍、海線有陳超明，一定會積極與中央溝通為苗栗的未來爭取更多的建設與福利，將來縣府與2位委員會有更緊密的結合，連袂一起跟中央做最好的爭取來建設苗栗，讓苗栗鄉親幸福感加大提升，讓住在苗栗的鄉親以苗栗為榮。
邱鎮軍則表示，當選是責任的開始，他會將選舉所提的政見一一來實現，更重要的是要配合縣府的政策，當縣長的左右手，為地方來努力打拚。在中央方面，也會配合黨團的運作，全力配合黨中央的指示，針對比較爭議的議題來與執政當局做反應，讓全國的百姓更了解政府所做的政策更加透明化，這也是大部分民眾所期待的。
邱鎮軍也說，如同鍾縣長所說，苗栗鄉親於這場選舉過程也發揮高度的智慧，不被謠言抹黑手段所影響，未來將會更加努力一起為苗栗縣打拚奮鬥。
鍾東錦今與縣府民政處處長巫恒昭、選委會副總幹事曾雪花、民政處自治行政科科長梁鍾廷、選委會第一組組長劉威廷頒贈當選證書給邱鎮軍，並頒贈「闡揚民意」匾額致賀，苗栗市代表會主席與各代表、里長們也一同到場恭賀。