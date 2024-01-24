獲頒立委當選證書 邱鎮軍：好好當鍾東錦左右手

苗栗縣長鍾東錦（左）今（24）日以苗栗縣選舉委員會主任委員身分至苗栗市公所頒發立委當選證書給邱鎮軍（右）。（記者彭健禮攝）

2024/01/24 16:43

〔記者彭健禮／苗栗報導〕第11屆立法委員選舉結果，苗栗縣第2選區由國民黨籍苗栗市長邱鎮軍當選，縣長鍾東錦今（24）日以苗栗縣選舉委員會主任委員身分至苗栗市公所頒發當選證書。鍾東錦期許邱鎮軍與縣府連袂爭取福利與建設；邱鎮軍也回應會配合縣府的政策，好好當縣長的左右手。

鍾東錦首先恭喜邱鎮軍委員在山線10個鄉鎮市獲得多數民意的支持與肯定，並希望未來選舉過程當中的謾罵攻擊抹黑的選舉文化可以改善，並稱許邱在選舉過程中展現高度君子風度。

鍾東錦表示，相信苗栗縣在山線有邱鎮軍、海線有陳超明，一定會積極與中央溝通為苗栗的未來爭取更多的建設與福利，將來縣府與2位委員會有更緊密的結合，連袂一起跟中央做最好的爭取來建設苗栗，讓苗栗鄉親幸福感加大提升，讓住在苗栗的鄉親以苗栗為榮。

邱鎮軍則表示，當選是責任的開始，他會將選舉所提的政見一一來實現，更重要的是要配合縣府的政策，當縣長的左右手，為地方來努力打拚。在中央方面，也會配合黨團的運作，全力配合黨中央的指示，針對比較爭議的議題來與執政當局做反應，讓全國的百姓更了解政府所做的政策更加透明化，這也是大部分民眾所期待的。

邱鎮軍也說，如同鍾縣長所說，苗栗鄉親於這場選舉過程也發揮高度的智慧，不被謠言抹黑手段所影響，未來將會更加努力一起為苗栗縣打拚奮鬥。

鍾東錦今與縣府民政處處長巫恒昭、選委會副總幹事曾雪花、民政處自治行政科科長梁鍾廷、選委會第一組組長劉威廷頒贈當選證書給邱鎮軍，並頒贈「闡揚民意」匾額致賀，苗栗市代表會主席與各代表、里長們也一同到場恭賀。

縣長鍾東錦、立委當選人邱鎮軍與苗栗市民代表們。（記者彭健禮攝）

縣長鍾東錦、立委當選人邱鎮軍與苗栗市里長們合影。（記者彭健禮攝）

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