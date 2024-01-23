完工不到1年 頭份六合運動場又出狀況

完工不到1年，六合綜合運動場又出狀況。籃球場出現裂縫。（縣府教育處提供）

2024/01/23 17:51

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市六合國小預定地經苗栗縣政府爭取教育部補助經費，加上縣府配合款，以約2000萬元整建，成為綜合運動場，近來苗栗縣議員曾玟學與陳光軒也陸續發現籃球場出現大裂縫、網球場遲遲未設圍，導致球友無法打球窘況。

苗栗縣政府教育處表示，將會責成苗栗縣立體育場盡快解決。針對籃球場出現裂縫狀況，因六合綜合運動場完工尚未一年，尚在保固期內，目前籃球場部分已經進場修復中。

至於民眾反映網球場因無設置圍網，導致球場形同虛設。苗栗縣政府教育處則強調，會要求苗栗縣立體育場盡快提報計畫，趕在中央於2月底前可申報體育設施不足需強化部分爭取設置。

曾玟學則說，六合運動場一開始溜冰場地板出問題，如今連籃球場地板都出現嚴重的高低落差。曾玟學也認為，運動場完工不到一年，狀況頻傳，連籃球場都出現大大裂縫，相當不尋常，應該追根究柢探究是否地基埋設存在狀況，且縣府不該遇到反映才修復，平時應做好維護管理，以後類似工程更該嚴格管控。

陳光軒指出，之前六合綜合運動場完工約2個月就發生滑輪溜冰場布滿龜紋，狀況非常慘，未料完工尚未一年陸續又有狀況發生。不少民眾反映，綜合運動場啟用後，網球場包括標線、地面等都已經劃設與鋪設好，但是缺乏圍網根本無法打球，網球場形同虛設。

完工不到1年，六合綜合運動場又出狀況。裂縫目前正修復中。（苗縣府提供）

完工不到1年，六合綜合運動場又出狀況。圖為未設圍網網球場。（記者蔡政珉攝）

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