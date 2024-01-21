推草莓創意課程 苗縣東興國小獲獎項肯定

推草莓創意課程，東興國小獲獎項肯定。（校方提供）

2024/01/21 16:46

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉素有「草莓王國」美譽，除台三線沿路在草莓季時可見到鮮豔碩紅的草莓，位在馬那邦山登山口的東興國小學童家長幾乎靠種草莓維生，學校也透過教育部數位學習深耕計畫，指導學童從小使用科技方法解決草莓種植問題。近期學校獲選未來台灣教育一百學校以及玉山銀行最佳創意大獎，深受肯定。

東興國小校長陳亭儒指出，草莓不只是大湖鄉重要經濟作物，也是許多學童家中的主要經濟來源，學校因此以「關懷家鄉產業」規劃特色課程，讓學童思考解決草莓種植以及銷售時等相關問題。

東興國小的特色課程透過學生回家訪問家長提出氣候變遷、日照、溫、濕度等問題，校方與家長共同在學校搭起溫室，學童也可以實際種草莓，透過數位科技輔助，學習如何控制澆灌系統與控制適合草莓生長的溫度與濕度，還有農產品重要的日照天數等關鍵。

另外，因不少學童家中草莓園發生遊客因無法辨別果實是否成熟導致未熟果被採摘狀況，影響莓農採收，而消費者採到不熟果實也無法下肚狀況。校方利用專題課程先讓學生思考如何分類草莓以便AI辨識，之後學生依草莓成熟的外觀等特性讓系統學習辨識成熟果和未成熟果。

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